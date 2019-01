Viganò 'resucita' y 'vende' consejos a McCarrick: "Puedes confesar y arrepentirte de tus pecados públicamente"

"El tiempo se acaba, pero puedes confesar y arrepentirte de tus pecados, delitos y sacrilegios y hacerlo públicamente". El ex nuncio Carlo Maria Viganò es el protagonista de esta expresión... pero no por haberla escuchado y caer en la cuenta de su traición al Papa, sino por lo contrario. Viganò se dirige de este modo en una carta abierta al ex cardenal McCarrick. Consejos vendo...

Tal y como apunta Ap, Viganò escribió una carta a McCarrick que fue publicada el lunes en el blog de Marco Tossati, su 'ghostwriter' partiular, que viene siendo la forma habitual en que el ex nuncio se comunica con el mundo después de huir tras las duras acusaciones que dirigió contra el Papa en agosto.

En la carta, que se publica después de que se sepa que McCarrick puede ser condenado en las próximas semanas con la exclusión del estado clerical, Viganò pide al ex cardenal una demostración pública de su arrepentimiento para contribuir a "sanar" a la Iglesia norteamericana.

Aunque dijo que la propia salvación eterna de McCarrick estaba en riesgo, Viganò subrayó que la credibilidad de la Iglesia estaba en la cuerda floja.

El escándalo de McCarrick surgió justo antes de que un jurado investigador en Pensilvania acusara a unos 300 sacerdotes de abusar de más de mil niños a lo largo de siete décadas, mientras los superiores en gran parte restaron importancia a los delitos.

Viganó agregó leña al fuego cuando exigió la renuncia del papa por lo que dice fue su participación en el encubrimiento de McCarrick. Unas acusaciones que se diluyeron pasadas las semanas por su poca consistencia. Entretanto, el exnuncio ha desaparecido, y sólo reaparece, de forma calculada, a través del blog de Tossati.

(RD/Agencias)