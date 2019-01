El arzobispo de Varsovia denuncia la creciente tensión social en Polonia: "El odio no conduce a ninguna parte"

(C.D./SIR).- "El odio y su propagación no conducen a ninguna parte", insistió el cardenal arzobispo de Varsovia, Kazimierz Nycz, en su homilía en el funeral por el alcalde de Gdansk, Pawel Adamowicz, apuñalado hace dos días mientras participada en un evento benéfico.

A la ceremonia asistieron el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, y el Primer Ministro, Mateusz Morawiecki. El cardenal expresó la esperanza de que la muerte del alcalde "sea también una llamada a un examen de conciencia, especialmente en lo que se refiere al amor fraterno y a las actividades sociales de los políticos, de los operadores de los medios de comunicación, pero también de la Iglesia".

Monseñor Gadecki: no a las instrumentalizaciones

Stanislaw Gadecki, presidente de los obispos polacos, ofreciendo sus condolencias a la familia de los difuntos en nombre de la Conferencia Episcopal, aseguró también las oraciones al Dios misericordioso para que "dé al luto la vida eterna y alivie el dolor de todos los que se sienten afligidos por el luto".

El prelado añadió que "el ataque al alcalde de Gdansk y su muerte han sacudido a toda la sociedad polaca, creyentes y no creyentes, personas de diferentes visiones políticas y sociales". Con la esperanza de que la tragedia no sea explotada con fines políticos, el prelado subrayó que "en ese momento difícil todos necesitamos unidad y comunión, necesitamos oración y reflexión comunes, para que una tragedia similar no se repita nunca más".

El alcalde de la ciudad polaca de Gdansk Paweł Adamowicz ha muerto tras ser apuñalado anoche, cuando se encontraba en un escenario durante un acto benéfico. El agresor, un exconvicto de 27 años, actuó en solitario y sin ninguna motivación política







Coro unánime de la política

Los representantes políticos expresaron unánimemente sus condolencias: "Nunca te olvidaré", escribió en Twitter el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk; mientras que el Presidente polaco, Duda, se unió "en oración a todos los miembros de la familia, amigos y todas las personas de buena voluntad", recordando que "la enemistad y la violencia han conducido a un resultado lo más trágico y doloroso posible al que no nos podemos resignar". En nombre del presidente del partido mayoritario Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, las condolencias "por la trágica muerte" del primer ciudadano fueron expresadas por la portavoz del gobierno, el Beato Mazurek.

El culpable del asesinato

El asesinato fue cometido por Stefan Wilmont, de 27 años: fue puesto en libertad en diciembre, después de cinco años por robo, el asesino organizó el asalto en detalle, logrando eludir los controles. Los investigadores niegan que la tragedia esté de alguna manera vinculada a cuestiones políticas, pero varios observadores creen que el gesto del agresor, que ya había estado en atención psiquiátrica en el pasado, puede haberse visto afectado por el clima de creciente tensión social y violencia verbal presente en el debate político en el país.

Clima de tensión

Mientras tanto, el ministro del Interior, Joachim Brudzinski, anunció ayer la detención de tres personas más decididas a "cometer más asesinatos" y a amenazar al presidente de Polonia, así como a los alcaldes de Poznan y Wroclaw. Brudzinski apeló "a todos aquellos que quieran calentar el ambiente" y reiteró la necesidad de mantener la calma, la sensatez y el sentido de la responsabilidad.