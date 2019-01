Cardenal Sako: "La situación en Irak está mejorando"

Para la Iglesia iraquí y para todo el país, "es un día de fiesta" y una confirmación del "dinamismo y de la vitalidad" de la comunidad cristiana, que es capaz de "afrontar y superar miles de desafíos que se presentan a diario". Es lo que subraya, al dialogar con AsiaNews, el patriarca caldeo, el Card. Louis Raphael Sako, quien se refiere al clima que se respira en la vigilia de dos importantes ordenaciones episcopales.

En efecto, el 18 de enero el purpurado presidirá la consagración del padre dominico Najib Mikhael Moussa, flamante arzobispo de Mosul, y del padre Robert Jarjis, obispo auxiliar de Bagdad (la Babilonia de los Caldeos).

Para el primado caldeo, el nombramiento de Mosul tiene un significado particular, ya que "es una fuente de esperanza" para toda la comunidad local. "Muchos musulmanes me han llamado por teléfono para manifestar su alegría de tener una autoridad cristiana en la ciudad. El obispo debe aportar felicidad, debe ser una fuente de confianza en el futuro, en una realidad que está saliendo, con mucho esfuerzo, de una devastación inmensa".

Para el Padre Najib, originario justamente de Mosul, donde nació el 9 de septiembre de 1955, este será "un desafío enorme y una misión muy seria, con una gran responsabilidad", admite el Card. Sako, quien agrega asimismo que "podrá hacer mucho" por el bien de la ciudad. "Él conoce bien esa realidad -explica- y puede contar con muchas amistades y con una importante red de relaciones personales", incluso con los musulmanes.

Durante los años de ocupación del Estado islámico (EI, ex ISIS), el padre dominico (ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1987) contribuyó a la obra de sostén de los desplazados de Mosul y de la Llanura de Nínive. Gracias a su formación como archivista, él preservó el patrimonio cultural (tanto cristiano como no cristiano) de la metrópolis del norte, para evitar que fuese destruido.

