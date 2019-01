Obispos reunidos en Tierra Santa afean a Trump sus "severos recortes" en ayudas a los palestinos

(C.D./EP).- "La misera de la ocupación" de Palestina por parte de Israel "se ha visto agravada por los severos recortes de la financiación humanitaria por parte del gobierno de los Estados Unidos". Esta es la denuncia de obispos católicos que han estado de visita en Tierra Santa, quienes también han advertido de que en la región "la atención de la salud, la educación y otros servicios básicos para los refugiados se ven cada vez más amenazados, lo que exacerba las continuas violaciones de su dignidad humana fundamental". "Esto no puede ser ignorado o tolerado", han alertado.

"Hemos escuchado que, junto con otros ciudadanos árabes palestinos y migrantes que viven en Israel, muchos cristianos se encuentran sistemáticamente discriminados y marginados", subrayan los prelados en un mensaje final del Encuentro de Obispos Católicos que ha tenido lugar en Tierra Santa del 12 al 17 de enero de 2019.

En el mensaje, difundido por la Conferencia Episcopal Española, la Coordinadora de las Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa y la Asamblea de Obispos Católicos de Tierra Santa, "Holy Land Coordination" (HLC), "se solidariza con todos los cristianos de Israel y Palestina".

"Nuestra continua defensa de una paz justa se sostiene con una peregrinación anual para reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, escucharlos y ser testigos de los desafíos a los que enfrentan. Este año nos hemos centrado en los cristianos que viven en el estado de Israel", explican.

A lo largo su visita, según precisan, han visto a ciudadanos israelíes de diferentes orígenes que "coexisten y trabajan juntos por el bien común de su sociedad" y han constatado la "contribución vital que hacen (los cristianos), especialmente a través de las escuelas, los hospitales, la participación en la vida pública y el intento de construir puentes entre las diferentes religiones".

Sin embargo, destacan que aquellos con los que se reunieron expresaron "una especial preocupación por la Ley del Estado-Nación (Nation State Law)" pues consideran que crea una "base constitucional y legal para la discriminación" contra las minorías.

Por ello, recuerdan que Israel "se basó en los principios declarados de igualdad entre todos sus ciudadanos" y añaden que esto "necesita urgentemente convertirse en la realidad".

Refiriéndose a la ocupación de Palestina, hacen un llamamiento a sus gobiernos para que "contribuyan a colmar las lagunas de financiación a las que se enfrenta actualmente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo" (UNRWA) y que "redoblen sus esfuerzos en pro de una solución diplomática, en la que dos Estados democráticos soberanos, Israel y Palestina, vivan en paz".

Los firmantes son: el obispo inglés y responsable de la Coordinadora de las Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa, Declan Lang; el obispo alemán Stephen Ackermann; el arzobispo sudafricano Stephen Brislin; el estadounidense Timothy Broglio; el obispo emérito de Reykjavik (Islandia) Peter Bürcher; el italiano Rodolfo Cetoloni; el obispo de la Iglesia de Inglaterra Christopher Chessun; y el obispo francés Michel Dubost.

También han suscrito el comunicado el obispo de Canadá Lionel Gendron; el obispo suizo Felix Gmur; el obispo de Inglaterra y Gales William Kenney; el irlandés Alan McGuckian; el escocés William Nolan; el portugués José Ornelas Carvalho; y el irlandés Noel Treanor.

Texto completo del comunicado final del encuentro Obispos Católicos en Tierra Santa 2019

La Coordinadora de las Conferencias Episcopales para la Iglesia en Tierra Santa y la Asamblea de Obispos Católicos de Tierra Santa, "Holy Land Coordination" (HLC), se solidariza con todos los cristianos de Israel y Palestina. Nuestra continua defensa de una paz justa se sostiene con una peregrinación anual para reunirnos con nuestros hermanos y hermanas, escucharlos y ser testigos de los desafíos a los que enfrentan. Este año nos hemos centrado en los cristianos que viven en el estado de Israel. El encuentro se ha celebrado del 12 al 17 de enero.

Solidaridad con los cristianos de Israel

A lo largo de nuestra visita hemos experimentado cómo hay ciudadanos israelíes de diferentes orígenes que coexisten y trabajan juntos por el bien común de su sociedad. Reconocemos que Israel se basó en los principios declarados de igualdad entre todos sus ciudadanos. Esto necesita urgentemente convertirse en la realidad viva.

Los cristianos de Israel desean vivir como ciudadanos de pleno derecho, con sus derechos reconocidos en una sociedad plural y democrática. Hemos visto la contribución vital que hacen, especialmente a través de las escuelas, los hospitales, la participación en la vida pública y el intento de construir puentes entre las diferentes religiones.

Sin embargo, es evidente que, al mismo tiempo, se enfrentan a profundas dificultades en todos los aspectos de su vida. Hemos escuchado que, junto con otros ciudadanos árabes palestinos y migrantes que viven en Israel, muchos cristianos se encuentran sistemáticamente discriminados y marginados.

Aquellos con los que nos reunimos expresaron una especial preocupación por la Ley del Estado-Nación (Nacion State Law) que se aprobó desde nuestra última visita a Tierra Santa. Los líderes cristianos locales han advertido que esto crea una "base constitucional y legal para la discriminación" contra las minorías, socavando los ideales de igualdad, justicia y democracia [1]. Apoyamos a los cristianos de Israel y a todos los que desafían la discriminación, en apoyo de su llamamiento a proteger el pluralismo del país.

Al acercarnos a esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, reafirmamos nuestra solidaridad con todas las Iglesias aquí presentes, y oramos para que los cristianos puedan trabajar más estrechamente juntos en la búsqueda de la justicia y la paz.

