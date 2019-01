Se cumplen cuatro meses del secuestro del padre Maccalli en Níger

(Agencia Fides).- "Ayer, 17 de enero, en las misas de la diócesis de Niamey, todas las comunidades de fieles recordaron los 4 meses desde el secuestro del padre Gigi Maccalli. También recordamos y rezamos a los 4 años de la quema de iglesias y templos cristianos en Zinder y Niamey que tuvo lugar los días 16 y 17 de enero de 2015 después de las manifestaciones de apoyo al asesinato de los periodistas de Charlie Ebdo en Francia". Lo explica a Fides el padre Vito Girotto de la Sociedad para Misiones Africanas (SMA) y misionero en Niamey.

"Durante el ofertorio de la misa de ayer, se presentó una gran cruz que recuerda lo que el padre Gigi está aportando a través de su dolorosa experiencia de cautiverio. Presentamos 4 velas encendidas para conmemorar los cuatro meses que lleva nuestro hermano viviendo su aventura de fe y esperanza unida a la nuestra. El pan y el vino, que son bendecidos para la misa, han simbolizado el sacrificio que vive Gigi, celebrando la oferta de su vida que esperamos esté pronto con nosotros. El padre Girotto relata: "Noté con alegría que casi todos los fieles aprendieron de memoria la oración por su liberación que repetimos incesantemente durante 122 días con la esperanza de que el Señor nos escuche y proteja a nuestro hermano", concluye el misionero.

