Duterte vuelve a ordenar "aplastar" a los responsables de las "atrocidades" en la catedral de Filipinas

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha visitado este lunes la catedral y la localidad donde tuvo lugar el domingo el doble atentado que ha dejado 20 muertos y más de 80 heridos y ha ordenado "aplastar" al grupo yihadista Abú Sayyaf.

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el atentado perpetrado este domingo contra la Catedral de Jolo, en Filipinas, si bien las autoridades sospechan que podría haber sido obra de Abú Sayyaf.

Duterte prometió el domingo "aplastar" a los "impíos criminales" responsables del atentado. Por boca de su portavoz, Salvador Panelo, Duterte ha descrito el incidente como un "acto de terrorismo" y un "atrevido desafío" contra la capacidad del Gobierno para controlar el sur del país, campo de actuación de grupos terroristas islamistas.

El presidente filipino ha visitado además a varios de los heridos en el ataque, según varias fotografías publicadas por su asesor especial, Christopher Go.

Tras la visita, el ministro de Defensa, Delfin Lorenzana, ha confirmado que, en lo relativo a Abú Sayyaf, la orden del mandatario ha sido "aplastarlos". "Por el atentado y todas las atrocidades que han cometido", ha agregado.

Las fuerzas de seguridad filipinas han empezado a instalar durante la jornada de este lunes puestos de control en los alrededores de Jolo, en el marco de las operaciones de búsqueda de los responsables del atentado.

"Casi no hay nadie en las calles y las tiendas están cerradas (...) así que podemos contener esta zona", ha dicho el jefe de la Policía Nacional, Oscar Albayalde. "Hemos erigido controles de carretera y puestos de control, y tenemos tropas suficientes sobre el terreno", ha agregado.

President Rodrigo Duterte visited on Monday afternoon the wrecked Our Lady of Mount Carmel Cathedral in Jolo, Sulu, the blast... https://t.co/KFtccLuSHR pic.twitter.com/bF8JD9AB0b