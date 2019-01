Paul Hinder: "El Papa no se detiene delante de ideologías, credos o etnias"

(C. Doody/AsiaNews).- La visita del Papa a los Emiratos Árabes Unidos "es un aliento y un reconocimiento" de la "existencia" y del "valor" de los trabajadores migrantes que constituyen la mayoría de los católicos del Golfo, ha afirmado el vicario apostólico de Arabia meridional, Paul Hinder.

El religioso suizo ha añadido que Francisco encontrará en su visita del 3 al 5 de febrero un "testimonio de unidad entre nosotros, a despecho de tensiones y diferencias que caracterizan una Iglesia multicultural: unidos bajo el mismo cielo".

"Es una comunidad de fieles participantes. De hecho no son 'esclavos' o personal de serie B, sino cristianos que participan en modo activo en la vida de la sociedad y de la Iglesia local", cuenta Mons. Hinder a AsiaNews. "Somos una realidad migrante vivaz. Este es el mensaje que queremos enviar con esta visita a la comunidad católica mundial, gobiernos e instituciones; miren a los migrantes como una realidad activa".

"La presencia del Papa es fuente de aliento también para cuantos, entre nosotros, trabajan en modo duro y viven en una condición social menos acomodada. Francisco tiene mucho interés en esta realidad, viene también por ellos y los alienta... veremos qué dirá", subraya el vicario de Arabia.

El pontífice visitará Abu Dhabi del 3 de febrero, para participar en el encuentro interreligioso internacional sobre la "Hermandad Humana". Es la primera vez que un Papa visita a la Península Árabe, invitado por el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan y por la Iglesia católica local.

Los Emiratos están entre las pocas naciones de Oriente Medio en poder jactarse de una cierta estabilidad, si bien no faltan aspectos "oscuros" como su involucración en la guerra en Yemen y por casos de represión interna.

Como subrayó el ministro de la Tolerancia, Sheikh Nahyan Ben Mubarak Al Nahyan, el Papa es considerado como "un constructor de puentes". Una definición retomada también por el mensaje preparatorio a la visita, junto a la oración franciscana "haz de mí un instrumento de paz". "El pontífice no tiene miedo de cruzar las fronteras y acercarse a los otros, mirando 'in primis' al ser humano: no se detiene delante de ideologías, credos o etnias. Este es el aspecto más importante", afirma Mons. Hinder.

En los Emiratos se respira "un clima bellísimo" y "me lo esperaba", confiesa Mons. Hinder, también porque la visita del pontífice se la "esperaba desde hace tiempo, ya hace un año de esto hablábamos", muchos cristianos y musulmanes decían "esperemos que venga". Dicho esto "es bello observar toda esta atención, también por parte de los medios musulmanes".

"De la visita del Papa espero ante todo un influjo positivo sobre el ambiente", - auspicia el vicario de Arabia. "Francisco goza de mucha estima entre los fieles del islam y su presencia en los Emiratos es motivo de orgullo. Esta tendrá también una característica importante para el diálogo interreligioso y la esperanza es que pueda de alguna manera servir para allanar los conflictos que ensangrientan la razón".

La suya es una "palabra de paz" que puede dar efectos positivos sobre muchos dossier abiertos: Irak, Irán, Siria, Yemen y todo Oriente Medio en sentido lato. "Y los Emiratos podrían ser un ejemplo para los otros", agrega.

"El Papa en la península arábiga podrá traer frutos a nosotros como Iglesia y en las relaciones con los musulmanes, también en una óptica de libertad religiosa", - concluye Mons. Hinder. Un mensaje dirigido a aquellos países de la región en las cuales, todavía hoy, hay pesadas restricciones a la práctica del culto.