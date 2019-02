Cardenal Schönborn: "Los matrimonios gays testimonian que el matrimonio es un bien importante"

(Cameron Doody).- Al cardenal Christoph Schönborn le "conmueve" que, "en un momento en el que el matrimonio está perdiendo su atractivo", haya parejas del mismo sexo que quieren casarse "y tener así la forma más alta de relación". Así se ha expresado el arzobispo de Viena en una entrevista en la que también ha afirmado que los matrimonios homosexuales "testimonian que el matrimonio es un bien importante".

Hablando con la revista alemana Stern, el cardenal Schönborn no solo elogió así a las parejas y matrimonios del mismo sexo, sino que reveló que la Iglesia austriaca ya ha aceptado que el Estado decidiera que otras formas de relación merecen un reconocimiento legal.

"Para ser honestos, ya hemos aceptado desde hace mucho tiempo que el Estado permite otra forma de matrimonio", declaró el purpurado, añadiendo que "si así lo quiere una mayoría parlamentaria, el Estado lo debe hacer". Eso sí, el cardenal se reservó el derecho de la Iglesia de definir el matrimonio de otra forma, según sus doctrinas, y de "levantar la voz cuando creamos que este camino para la sociedad entera no está bien".

El matrimonio gay no fue la única polémica que el cardenal Schönborn abordó con Stern. También se refirió a la discusión en la Iglesia universal sobre el celibato obligatorio del clero. Al ser preguntado por si Jesucristo realmente hizo tanto hincapié en el celibato, el purpurado respondió: "Yo a menudo le pregunto eso".

"No recibo ninguna respuesta clara" sobre la necesidad del celibato, se sinceró Schönborn. "Pero Jesús dice claramente: '¡No tengas miedo!' En sus discursos, hizo énfasis en que uno no debe colocar las tradiciones por encima de su frase crucial: 'ama a tu prójimo como a ti mismo'". "Mientras las tradiciones sean más importantes que la alegría del Evangelio, Él diría que no tenemos el equilibrio correcto", explicó el cardenal.

Otro asunto de actualidad eclesial que el arzobispo de Viena discutió con Stern fue la cumbre anti-abusos convocada por el Papa Francisco para finales de este mes. El cardenal advirtió de que "no se puede esperar milagros" de esta reunión entre el pontífice y obispos de todo el mundo, añadiendo que poner el tan anhelado fin a la crisis de pederastia "será un proceso dolorosamente largo", y que lo importante por ahora es "desarrollar una conciencia" sobre los daños que los abusos producen en las víctimas y "encontrar un camino" juntos para traerles curación.

Schönborn, con el Papa