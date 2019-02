Kasper acusa a Müller de "promover la confusión y la división"

(Jesús Bastante).- "El documento del cardenal Müller contiene medias verdades, y promueve la confusión y la división". El cardenal Walter Kasper ha respondido a la 'Declaración de Fe' del ex prefecto de Doctrina de la Fe.

Y es que Müller cada vez más está girando hacia el polo ultraconservador, cuyas principales figuras son Burke, Brandmuller o Viganò, después de la muerte de los otros dos purpurados firmantes de las 'Dubia' contra Francisco, Caffarra y Meisner.

En una carta publicada en la web de la Conferencia Episcopal Alemana, Kasper denuncia que "¡verdad a medias no es la verdad católica!", como propone Müller, quien se declaró "totalmente horrorizado" al leer la expresión de su colega alemán, que habló del "fraude del Anticristo" al final de su declaración.

"Esto recuerda, casi literalmente, el argumento de Martín Lutero", denunció el cardenal Kasper, quien no condena las críticas a la Iglesia que, como hiciera el agustino, formula este sector. "Pero la acusación del Anticristo era, como nuestros compañeros de diálogo luteranos dicen hoy, incluso entonces inapropiada".

"¿Hay un reciclaje de Lutero detrás del manifiesto? ¿Uno que correctamente defiende reformas en la Iglesia, pero quiere aprobarlas y derrotar al Papa? No quiero creer eso", lamenta Kasper, que desmiente con contundencia la visión sesgada de Müller sobre los divorciados vueltos a casar, el celibato o los viri probati.

Esta es la traducción que ofrece el portal katholisch.de

Un manifiesto de fe que causa confusión



No hay duda de que el Manifiesto de Fe publicado por el cardenal Gerhard Müller contiene muchas declaraciones de fe que todo católico honesto puede afirmar de todo corazón. Algunas de las declaraciones también serán pronunciadas por muchos cristianos protestantes desde el corazón. Es bueno recordar estas verdades fundamentales para que no caigan en los debates actuales, aparentemente más importantes. Hasta ahora, todo bien.

No es bueno, sin embargo, que algunas verdades sean señaladas tan claramente que la otra mitad está oculta. Solo un ejemplo: es indudablemente cierto que la confesión del Dios Trino significa una diferencia fundamental en la creencia en Dios y en la imagen del hombre en otras religiones. Pero, ¿no hay similitudes, especialmente con los judíos y los musulmanes, en la creencia en el único Dios? ¿Y no son estas similitudes hoy fundamentales para la paz en el mundo y en la sociedad? ¡La mitad de la verdad no es la verdad católica!

En otros lugares, hay declaraciones generales que no pueden sostenerse de esta manera, por ejemplo, cuando se dice que la conciencia de los fieles no está suficientemente formada. Esta oración en esta generalidad es ofensiva para muchos creyentes. ¿Y qué dirán muchos cuando piensen en sacerdotes acusados ​​de abuso? ¿Está su conciencia adecuadamente formada? ¿Qué deben sentir las víctimas de abuso cuando una oración como "El sacerdote continúa la obra de salvación en la tierra" es completamente indiferenciada? La distinción correcta hace al teólogo!

En otros lugares, no es un manifiesto de fe, sino un manifiesto de convicción teológica privada que no puede ser universalmente vinculante. Nuevamente, solo un ejemplo: por la declaración de que los cristianos divorciados y no católicos no pudieron recibir la Eucaristía de manera fructífera, el Manifiesto se refiere al número 1.457 del Catecismo de la Iglesia Católica.

Miré hacia arriba dos veces y no encontré esa frase allí. No conozco ninguna otra afirmación dogmáticamente vinculante en la que la oración esté en esta forma. Por cierto, el Manifiesto habla de mujeres divorciadas que se han vuelto a casar cuyo primer matrimonio es "ante Dios". Por lo tanto, obviamente asume que también hay personas cuyo primer matrimonio no existe ante Dios. ¿Quién puede decidir eso, y qué pasa con esto?

También para la disciplina eclesiástica del celibato hay una apelación al Catecismo No. 1.579. Pero, por desgracia, inexacta. Existe la palabra "normalmente", que se suprime en el manifiesto. De hecho, hay sacerdotes en la Iglesia católica que están casados: en las Iglesias orientales en comunión con Roma, el antiguo protestante o, más recientemente, el Papa Benedicto XVI. tiene - ex pastores anglicanos. A pesar de que personalmente estoy convencido de que uno tiene que pensar de nuevo y más profundo sobre el significado del celibato elegido libremente, al menos no se puede prohibir la discusión de viri probati.

Me quedé totalmente horrorizado cuando leí sobre el "fraude del Anticristo" hacia el final del manifiesto. Esto es casi literalmente una reminiscencia del argumento de Martín Lutero. Lutero también criticó con razón mucho en la iglesia. Pero la acusación del Anticristo fue, como nuestros socios de diálogo luteranos dicen hoy, incluso en ese caso, inapropiada. ¿Hay un redivivus de Lutero detrás del manifiesto? ¿Alguien que defiende con razón las reformas en la Iglesia, pero que quiere transmitirlas y derrotar al Papa? No quiero creer eso. Porque eso solo podría llevar a confusión y división. Eso molestaría a la iglesia católica.