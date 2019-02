La Iglesia india lamenta la "injusta" encarcelación de una monja de Madre Teresa por supuesto tráfico de niños

"Fue una visita conmovedora y dolorosa a la cárcel", dijo el obispo mons. Theodore Mascarenhas SFX, secretario general de la Conferencia Episcopal de la India, a la Agencia Fides. Después de una larga espera, mons. Mascarenhas pudo visitar a la hermana Concelia Baxla, monja de la Madre Teresa, que junto con un empleado de la Casa Nirmal Hridya, Anima Inwar, fue arrestada durante 220 días por tráfico de niños.

"Nirmal Hriday" (Inmaculado Corazón) es una de las 18 casas de misericordia administradas por las hermanas de la Madre Teresa en el estado de Jharkhand. "El abuso de las fuerzas policiales, las manipulaciones de las autoridades políticas, la apatía de nuestro sistema judicial en la historia de esta pobre, ingenua e inocente mujer que ha dedicado toda su vida al servicio desinteresado de los pobres y marginados, recuerdan la historia de muchos desafortunados presos de nuestro país. Muchos como ella se consumen en la cárcel mientras esperan la lenta activación de la máquina de justicia, que a menudo parece estar impulsada por el dinero, la influencia política, la propaganda masiva de los medios de comunicación e incluso por manipulaciones obvias de las pruebas", dijo el obispo a Fides.

"La hermana Concelia sufre de diabetes y varices", señaló el obispo. "Privada de su rutina diaria, abandonada a la soledad, dejada sufrir sola, todas nosotros, sus hermanas, sus superiores, los obispos, los sacerdotes y todos los que la conocen y están convencidos de su inocencia, solo podemos mirar al cielo en la impotencia, pero con esperanza, ya que todo intento de ayudarla, incluso para obtener la libertad bajo fianza, ha sido rechazado abruptamente por los distintos niveles del poder judicial", señala monseñor.

"Lo que más me hace sufrir es que una mujer mayor, que sufre de problemas de salud, no pueda obtener la libertad bajo fianza porque aún no se han hecho los cargos", dijo el secretario general, quien recuerda el fallo de la Corte Suprema encabezada por el juez Madan B. Lokur, que había establecido en febrero de 2018: "Otro aspecto importante de nuestra jurisprudencia penal es que la concesión de la libertad bajo fianza es la regla general y que una persona encarcelada es una excepción".

(RD/Fides)

