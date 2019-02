Gänswein, Brandmüller y Burke entierran el sedevacantismo anti-Bergoglio de una vez por todas

(Cameron Doody).- La de que Benedicto nunca pretendió renunciar del todo al ministerio papal, o de que su renuncia no fue efectiva o válida, es una de las teorías conspiratorias que más daño ha hecho y está haciendo al pontificado de Francisco. Pero no la otorgan crédito ni Georg Gänswein, el hombre que quizás conozca mejor a Ratzinger, ni los cardenales más conservadores, Walter Brandmüller y Raymond Burke, seis años después de la inédita abdicación.

"He dicho claramente que hay un solo Papa, un solo Papa elegido legítimamente y reinante, y él es Francisco. Amén", declaró Gänswein, secretario personal de Benedicto, al sitio ultraconservador LifeSite News.

Los comentarios del también Prefecto de la Casa Pontificia son importantes porque poco después de la renuncia de Ratzinger en febrero de 2013, especuló con la posibilidad de que el "Papa emérito" pretendiera con su renuncia "complementar" el oficio personal del Papa con una "dimensión colegial y sinodal, como un ministerio cuasi-compartido" o "expandido" con un miembro activo y un miembro contemplativo", lo que dio fuelle a las teorías conspiratorias de que Bergoglio no fuera de verdad elegido Papa.

"Ya he aclarado el 'malentendido' varias veces", continuó Gänswein. "No tiene ningún sentido en absoluto, no, es más, es contraproducente insistir en este 'malentendido' y citarme una y otra vez. Es absurdo y lleva a un daño autoinfligido", aclaró.

Brandmüller: "La renuncia fue válida, la elección fue válida. Basta"

Por su parte, el cardenal Brandmüller -uno de los autores de los famosos 'dubia' sobre la Amoris laetitia cuya publicación representó el desafío ultraconservador más descarado con el que Bergoglio ha tenido que lidiar en estos casi seis años de papado- declaró rotundamente a LifeSite que "la renuncia fue válida, la elección fue válida. Basta".

Para el presidente emérito del Comité Pontificio para las Ciencias Históricas, además, no tiene ningún sentido especular con qué podría haber estado en la mente de Ratzinger cuando abdicó si no lo dejó plasmado en la ley canónica.

"Hay que tener en mente siempre que la ley habla de hechos comprobables, no de pensamientos", zanjó el purpurado alemán, acerca de la posibilidad de que Ratzinger quisiera continuar como el miembro contemplativo de un ministerio papal compartido, antes de añadir: "No hay ninguna duda de que Francisco es el Papa legítimo".

Burke: "Una vez renuncias a la voluntad de ser el Vicario de Cristo en la tierra, vuelves a lo que eras antes"

Pero el último clavo en el ataúd del sedevacantismo anti-Bergoglio lo puso el cardenal Burke, otro responsable de los 'dubia' cuyas perspectivas, como prefecto emérito de la Signatura Apostólica -el 'Tribunal Supremo' de la Iglesia católica- llevan un peso importante.

"Yo creo que sería difícil decir que no fue válida", afirmó el purpurado estadounidense respecto a la abdicación de Benedicto, añadiendo que la distinción que se ha impuesto sobre la fórmula de renuncia del Papa Emérito entre el 'munus' y 'ministerium' petrinos -entre el cargo de Papa y su ejercicio, renunciando él a uno pero no al otro- nunca fue buscada por Ratzinger. "Parece que [estos términos] los usa indistintamente", opinó Burke.

"Pensara lo que pensara [Benedicto] teóricamente sobre el papado, la realidad es lo que se expresa en la disciplina de la Iglesia. Retiró su voluntad de ser el Vicario de Cristo en la tierra, y por lo tanto dejó de ser Vicario de Cristo en la tierra", añadió el purpurado.

"Una vez renuncias a la voluntad de ser el Vicario de Cristo en la tierra, vuelves a lo que eras antes", apuntó por último el cardenal Burke, lamentando, quizás, que la decisión de Ratzinger de llamarse "Papa Emérito" y vestirse de blanco haya sido la verdadera culpable de que se haya propagado este sedevacantismo anti-Francisco.

