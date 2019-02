Ya es oficial: el cardenal Pell, condenado por abusos sexuales

(J. B./Agencias).- Después de varios meses de silencio impuesto por la justicia australiana, y tras el fin de la cumbre antipederastia, el cardenal George Pell, todavía 'superministro' de Economía vaticano (en excedencia) ha sido hallado culpable de cinco cargos de abusos sexuales, y podría ser condenado hasta a diez años de prisión.

"El cardenal Pell siempre ha mantenido su inocencia y continúa haciéndolo", subrayó su abogado, Paul Galbally, quien anunció un recurso de apelación contra la sentencia, que se hará efectiva la próxima semana. Pell podría ser detenido mañana mismo, según distintas fuentes.

Tras la sentencia, Pell se convierte en el clérigo católico más importante del mundo en ser condenado por delitos sexuales contra niños. Según los cargos de los que ha sido declarado culpable, Pell violó a un monaguillo de 13 años en la década de 1990 y abusó sexualmente de otro de la misma edad en el prestigioso colegio St. Kevins.

