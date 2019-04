Carnicería en las iglesias de Sri Lanka: matan a bombazos a 185 fieles y dejan heridos a 500

Una carnicería espantosa y otra vez con los cristianos como víctimas (El Papa Francisco 'bendice' el Islam y no tiene una palabra en Marruecos para los cristianos perseguidos en tierras islámicas).

Al menos 185 personas murieron y alrededor de 500 resultaron heridas este Domingo de Resurreción, 21 de abril de 2019, tras hacer detonar los terroristas, simultáneamente bombas, en varias iglesias en Sri Lanka, donde numerosos fieles celebraban el fin d ela Semana Santa (Francisco reza para que los cristianos perseguidos "resistan fuertes en la prueba").

Entre los fallecidos hay 35 extranjeros.

También ha habido ataques a varios hoteles de lujo (Héroes de carne y hueso: un nuevo cómic descubre la realidad de los cristianos perseguidos).

Todas las explosiones ocurrieron hacia las 8.45 horas (2.30 GMT), en al menos tres hoteles de lujo en Colombo y también en un iglesia de la capital y otra en Katana, en el oeste del país a unos 50 kilómetros al norte, informó a Efe el portavoz de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara.

Social media videos shows the chaos at the church where first explosion was reported in Negombo.

More than 20 persons killed and over 200 reportedly injured so far. #lka#SriLanka pic.twitter.com/dkKmKZjnvd