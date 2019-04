Denuncian que la BBC es anticatólica

¿Podemos confiar en la televisión británica? (La BBC confunde los Dolomitas con el Himalaya).

Catherine Utley, periodista de la BBC Mundo entre 1983 y 2012, criticó a su antiguo centro de trabajo al calificarlo de "ignorante" y "anticatólico" por la cobertura mediática que realizó frente al incendio que el 15 de abril de 2019 destruyó parcialmente la Catedral de Notre Dame en París.

"Fue toda una proeza para la BBC 1 News, a las diez de la noche de ayer, el producir todo un programa sin una sola mención a alguna de estas palabras: cristiano, cristianismo, católico, rendir culto, adoradores, sagrado, Misa, Semana Santa", dijo la periodista en una columna de opinión.

Criticó, además, que a ninguno de los periodistas y editores se les haya "ocurrido que el horrible fuego que envolvió la Catedral de Notre Dame, durante las varias horas que salieron al aire, era algo más profundo o más significativo para miles de millones, al menos, de cristianos en todo el mundo (especialmente católicos), que solo la trágica destrucción de una atracción turística".

"¿Dónde se habló de sus espacios sagrados, santificados por las oraciones de los fieles católicos durante cientos de años? ¿Dónde se celebraron las imágenes de las grandes Misas? ¿Dónde están los clips del coro alzando sus voces en himnos de alabanza? ¿O las grabaciones de las multitudes que se reunieron afuera, mientras el fuego ardía, cantando himnos y rezando para que la catedral pudiera ser salvada?".

“En resumen, ¿por qué el programa de noticias insignia de la BBC, cuando tuvo tiempo de preparar adecuadamente su cobertura, no reconoció la importancia de Notre Dame como la expresión más profunda de la civilización cristiana de Francia en la que se fundó todo un continente?”, se preguntó Utley.

La veterana periodista advirtió que existe “putrefacción en la BBC” respecto a “la forma en que informa historias que tienen que ver con la fe cristiana” desde “hace muchos años” y como consecuencia de “la ignorancia”.

“Como católica, me sorprendió, en Bush House, cómo los colegas de la sala de redacción, educados en el Reino Unido, con un conocimiento de la escena geopolítica global que superaba con creces a la mía, podían ser tan ignorantes sobre el cristianismo”, expresó Utley.

En ese sentido, dijo que en un Viernes Santo había un solo periodista entre la “docena de brillantes y educados” colegas de la BBC con los que trabajaba ese día, que sabía qué evento se conmemoraba.

“Incluso ahora, mientras escribo, el experimentado periodista de la BBC, Hugh Schofield, le está diciendo a The World at One (programa de TV) que la calamidad de Notre Dame ocurrió en la semana de Pascua. No Hugh. No estamos en la semana de Pascua. Estamos en la Semana Santa”, apuntó la periodista.