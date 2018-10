Las religiones y sus libros sagrados (IV): el Islam

(Saturnino Rodríguez).- El Islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma de fe se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios que Alá y que Mahoma es el último mensajero de Alá».

La palabra árabe Allah, castellanizada como Alá, significa "Dios" y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Al-lāh lo escriben en caligrafía árabe ornamental dado que Dios no es representable para los musulmanes y se utiliza la escritura de modo semiótico.

En cualquier caso la etimología de esta palabra remite a la misma raíz que ʾEl, Eloh y ʾElohīm,ֹה términos que designan a Dios en la Biblia y que forman parte de numerosos nombres propios de origen hebreo, como Samuel, Daniel, Rafael, Miguel, etc.

Los seguidores del Islam se denominan musulmanes y atestiguan que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la Profecía, según la azora o sura XVI, 108 "En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso", "Alá es Dios y Mahoma su profeta", que recitan antes de cualquier plegaria.

Los orígenes

El Islam, una de las tres grandes religiones monoteístas del mundo surgió en el año 610 d. C. en Arabia, según la revelación a Mahoma por parte del Arcángel Gabriel en el monte Hira, en la cima de Yabal an-Nur al este de La Meca, donde el Profeta solía pasar muchas noches seguidas en esta cueva. Esta montaña de la Meca (Parán) es mencionada en la Torá, (Cap.23, verso29.29 nº 29). Los musulmanes no deben ir allí, ya que el Profeta , después de haber recibido su misión como tal, nunca regresó a esta cueva.

El islam se inició con la predicación de Mahoma en el año 622 en La Meca (en la actual Arabia Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. Existe discrepancia entre los musulmanes y no musulmanes si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los pueblos al Islam.

El Corán, libro sagrado del Islam Revelación de Dios al Profeta

La revelación es reproducida en versículos denominados aleyas, los cuales se reúnen en capítulos, llamados suras, los cuales forman orgánicamente lo que se conoce como el texto sagrado del Corán. Muerto el profeta Mahoma en 632 d.C, sus seguidores comenzaron a cuestionar quién sería su sucesor.

Los eruditos islámicos definen al Islam como: "La sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría". Los seguidores del islam se denominan musulmanes (del árabe muslim que significa "el que se somete" El Corán es el libro sagrado del Islam, dictado por Alá a Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel).

La palabra Corán significa «recitación»; es pues, algo más que una simple lectura. El Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá sin copartícipes. El Islam ve en el Corán la palabra expresa de Alá (Dios), transmitida directamente al Profeta Mahoma a lo largo de su vida adulta. Se conservó primero como tradición oral y más tarde de la muerte de Mahoma fue puesto en escrito para que no se alterara su memoria durante el califato de Utman (644-656 d. C.).

La primera azora del Corán

"¡En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso!

Alabado sea Dios, Señor del Universo,

el Clemente, el Misericordioso,

Soberano del día de juicio.

A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.

Dirígenos por el camino recto, el camino de aquellos a quienes has favorecido, no de los que han incurrido en Tu ira y no son de los extraviados" (Cor 1,1-7)

-La principal fuente del Islam es el Corán. Existe consenso entre todos los musulmanes sobre su autenticidad.

-La segunda en importancia es la Sunna o tradición: el conjunto de los hadices, que son dichos y hechos de Mahoma narrados por sus contemporáneos. Los hadices son transmitidos por fuentes reconocidas y recopilados en distintas colecciones. En ellas se menciona la cadena de personas consideradas dignas de fe que transmitieron cada uno de los dichos o hechos expuestos.

-La tercera fuente es la Iyma o consenso entre los especialistas y comunidades.

Se aceptan como profetas principalmente (pero no limitándose) a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús (llamado Isa). Además del Corán, los musulmanes de tradición sunita siguen asimismo los hadices y la sunna del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del Profeta. Se aceptan también como libros sagrados la Torá (el Antiguo Testamento para los cristianos), los Libros de Salomón y los Evangelios (el Nuevo Testamento cristiano).

El Corán se compone de 114 capítulos conocidos como suras. Cada uno de ellos lleva un número y un título, siendo normalmente este último una de las palabras o frases que aparecen al principio del sura, por ejemplo, Sura II, al-Baqara («La Vaca»). El modo de citarlo varía si se trata de eruditos occidentales que suelen citar los capítulos coránicos por el número, o escritores musulmanes que aluden a sus títulos.

Las colecciones de hadices o jadices son dichos o conversaciones, que para el Islam representa los dichos y las acciones del profeta Mahoma (y de los imanes en el caso de los chiíes). Se clasifican según su grado de verosimilitud. Los hadices son el pilar fundamental de la Sunna, la segunda fuente de la ley musulmana después del Corán y que significa, literalmente, "conducta, manera de comportarse" o "costumbre".

Las colecciones de hadices más importantes de la tradición sunnita son: El Sahih Al Bujari de Muhammad Al-Bujari - El Sahih de Muslim - Las tradiciones (sunan) de Al Nisa'i -Las tradiciones de Ibn Maya - La Musnad de Ahmad bin Hanbal -Las tradiciones (sunan) de Al Tirmidhi - Las tradiciones (sunan) de Abu Daúd - La Muwata' de Malik Ibn Anas.

La doctrina islámica - Los 6 pilares de la fe

Los eruditos musulmanes plantean que la creencia dentro del Islam tiene seis pilares que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Así pues conforme al Corán todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, la predestinación y la vida futura.

Según la rama sunní la doctrina islámica tiene cinco pilares en su fe que forman parte de las acciones interiores de los musulmanes. Los pilares principales son:

1- La profesión de fe: Sólo hay un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas.

2-La oración.

3-El zakat o azaque (limosna), es decir, compartir los recursos con los necesitados.

4.El ayuno en el mes de ramadán.

5.La peregrinación a la Meca (para quien pueda) al menos una vez en la vida.

A los cinco pilares de la concepción sunní añaden algunos el sexto pilar del yihad o esfuerzo en defensa de la fe que fundamentalmente significaría un esfuerzo interior. En términos estrictamente religiosos, se entiende fundamentalmente como un esfuerzo espiritual interior de vivir conforme a su fe.

A esto se le llama yihad mayor, mientras que existe un yihad menor que consiste en predicar el islam o defenderlo de los ataques, de donde ha surgido la idea de la yihad como lucha por la fe. Además, conforme al Corán todos los musulmanes tienen que creer en Dios, sus ángeles, sus libros, sus profetas, la predestinación y en la próxima vida.

La práctica islámica

El Corán está presente en la vida de los musulmanes de varias forma siguiendo la Sharia, en donde la intención será el rasgo fundamental.

En el pasado fue la base de la educación islámica tradicional; los jóvenes musulmanes aprendían a leer y escribir versículos coránicos y en el mejor de los casos, a memorizar el texto, aunque esta práctica cayó en desuso en el siglo pasado ante la difusión de una enseñanza pública mayoritariamente laica. En general hoy en día los padres se aseguran de que sus hijos aprendan el Corán.

El Corán posee una santidad de carácter físico. Los musulmanes prefieren acercarse y tocar el libro sagrado únicamente en un estado de pureza ritual, y éste tiene un poder o gracia divinos (baraka) que puede ser utilizado como medio de curación.

La Yihad

La Yihad (esfuerzo o lucha en árabe) es considerada " el sexto pilar de Islam " por una minoría de autoridades musulmanas que consideran fundamentales los otros cinco pilares.

Según la Enciclopedia del Islam, yihad se refiere al decreto religioso de guerra, basado en el llamado por parte del Corán para extender la ley de Dios. Yihad en su sentido más amplio puede significar simplemente el esfuerzo para vivir una vida moral y virtuosa, difundiendo y defendiendo el Islam, así como luchando contra la injusticia y la opresión, entre otras cosas. A los que participan y están comprometidos con la yihad se les conoce como muyahidines.

La defensa del Islam, de los musulmanes o de sus países frente al enemigo externo, puede efectivamente adquirir el carácter de lucha militar o guerra santa, y así se halla en el Corán, donde se anima a combatir contra los infieles si el Islam resulta atacado: "Combate en el camino de Dios a quienes te combaten, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúlsalos de donde te expulsaron. La persecución de los creyentes es peor que el homicidio: no los combatas junto a la mezquita sagrada hasta que te hayan combatido en ella. Si te combaten, mátalos: ésa es la recompensa de los infieles. Si dejan de atacarte, Dios será indulgente, misericordioso". (Corán 2: 190-192).

Sunitas y chiitas: las dos caras del islam



La historia de la división del islam entre sunitas y chiítas se inició tras la muerte del profeta Mahoma, en el año 632 d.C. cuando surgieron discrepancias sobre quién debía ser su sucesor en el gobierno del Califato Islámico: la corriente chiita optó por Alí el yerno y primo de Mahoma (casado con su hija Fátima), quien según sus seguidores, el propio Mahoma había designado como sucesor antes de morir de regreso de La Meca y que celebran como "el día de Gadir Khum".

La corriente suní se decantó por Abu-Bakr, suegro de Mahoma, mercader de La Meca y miembro de la tribu de Quraish. Abu-Bakr que se convirtió en el primer Califa y como tal aplacó revueltas, expandió su imperio (sobre todo en Irak) y realizó la primera versión del Corán. Los sunitas sí que reconocen a Alí como el cuarto califa, tras los treinta años de reinado de Abu-Bakr, Umar y Otman, pero no le otorgan ninguna condición divina especial como hacen los chiíes.

La teología de chiitas contiene los cinco Principios de la religión y además de los tres de sunitas creen en dos otros, es decir: Tawhid es decir Monoteísmo, unidad de Dios en todos los conceptos, Adl, Justicia de Dios como atributo de perfección. Nubuwwah o Profecía como vía de relación Dios-hombre, Imanah o liderazgo espiritual y autoridad política del imán y Maad o Escatología, el Día de la Resurrección, Día del juicio de Dios.

La 3ª corriente: Ibadí

El movimiento ibadí o ibadiyya es una rama de la primera disociación del Islam (distinta de la chíi y la sunní), la jariyí ("los salientes"), que cuenta con Estado propio. Proclaman la neutralidad y rechazan el radicalismo y la violencia para resolver conflictos. Los ibadíes dirigieron al principio guerras desde Basora, en el actual Irak, contra los califas omeyas, y establecieron varias repúblicas teocráticas bajo la dirección de imanes propios. A mediados del siglo XIII ejercieron la soberanía en distintas zonas de Libia, Túnez y Argelia. En el s.XVII en Mascate y Omán y después en Baréin, en la isla de Zanzíbar y en la actual Tanzania. Hoy es la forma dominante del Islam en tan solo un país musulmán, Omán.

Extensión del Islam en el Mundo

Se estima que hay en la actualidad 1.500 millones de musulmanes, en crecimiento, en el mundo que profesan la religión fundada por Mahoma. A pesar de que su cuna y su corazón siguen estando en la península Arábiga las comunidades más numerosas se encuentran hoy en países no árabes del subcontinente indio, el sudeste asiático y Asia Central.

El Cristianismo es la primera religión del mundo si se suman sus tres confesiones: catolicismo, ortodoxia y protestantismo pero el Islamismo es la más extendida del mundo ya que ha superado recientemente al número de católicos.

Indonesia, con 200 millones de musulmanes, ocupa el primer puesto en el atlas humano de esta fe, seguida de Pakistán, que acoge a más 159 millones de fieles.

Los lugares de peregrinación del Islam

El principal lugar de peregrinación para el Islam es la mezquita Masjid al-Haram en la Meca, que junto a la mezquita del Profeta en Medina y la mezquita de Al-Aqsa en la explanada de las mezquitas de Jerusalén son los tres destinos sagrados de peregrinaje para los sunitas.

Los chiítas, además de a estas tres mezquitas, peregrinan también al mausoleo del imam Hussein en la ciudad de Karbala, en Irak. Hussein fue el segundo hijo de Alí y dee (Ali ibn Abi Talib) y deFátima la hija Mahoma (Muhammad), Fátima (Fatima az-Zahra). Nació el tercer día de Shaabán 4 AH / 8 de enero de 626la hija de , en Medina y murió el 10 de Muharram 61 AH / 10 de octubre de 680, en Karbala. Venerado por el islam chií, que en la fiesdta de la Ashura celebra su martirio también venerado por los sunitas por su pertenencia a la "casa de Muhammad".

Presencia musulmana en España

También la larga presencia musulmana en España, como la hebrea,dejó rastros importantes que hoy conservamos y admiramos.



Aparte de las mezquitas existen en España numerosas y espléndidas muestras de arte musulmán civil como la ciudad palatina de la corte nazarí La Alhambra en Granada.

Mezquitas actuales en España

En la ciudad española autónoma de Melilla, de amplia población musulmana, hay 13 mezquitas. Y en el resto hay otras 9, de las que destacamos estas 4:

España cuenta con casi dos millones de personas que profesan la religión musulmana, un colectivo religioso que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Hay más de 1.000 centros de oración repartidos por toda la geografía española, incluyendo cientos de locales particulares. Al menos en un 6% de ellos se profesan mensajes radicales, contrarios al discurso oficial de los representantes de la comunidad islámica.