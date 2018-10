Las religiones y sus libros sagrados (V): el hinduismo

(Saturnino Rodríguez).- El hinduismo es una tradición religiosa de la India. En sánscrito se conoce como sanātana dharma (‘religión eterna') o vaidika dharma (‘deber védico').

Originariamente, la palabra hindú proviene del idioma persa hindú, que era la manera en que los persas pronunciaban el nombre del río Sindhu (en español, el río Indo, que antiguamente era la frontera de Indostán). Según la Real Academia Española, la palabra en español proviene del francés hindou (indú).

Los Vedas del hiduísmo

Los hinduistas aceptan como textos sagrados la literatura védica, que abarca gran cantidad de textos antiguos.

Shruti - Hay un grupo de textos que se consideran «revelados» (en sánscrito shruti: ‘escuchado[s]'), y que no pueden ser interpretados, sino seguidos al pie de la letra.

El hinduismo se conforma como lo conocemos en la actualidad a partir del siglo III, combinando doctrinas budistas con creencias brahmánicas (de castas) y dravídicas. Los Vedas originales y sus numerosos comentarios han producido una multitud de sectas o movimientos, y cada una de ellas se ha separado debido a su desacuerdo sobre las interpretaciones de algunos de los artículos de fe o sobre ciertos rituales que se siguen al celebrar sus devociones.

Todos los hindús tienen una reverencia profunda por el más antiguo de sus libros sagrados, los Vedas (Libros del Conocimiento).

Los cuatro libros védicos son grandes colecciones de materiales entre los que destacan un gran número de himnos a dioses diversos; plegarias litúrgicas para recitar en los sacrificios; canciones para ejecutar con melodías tradicionales; exorcismos y encantamientos; creencias y por fin plegarias devocionales.

Los libros sagrados del hinduísmo son más numerosos que cualquier otra religión. Aparte de no existir ninguna obligatoriedad sobre el seguimiento de los Vedas, se añaden otros escritos como los Brahmanas (comentarios sobre los Vedas) y los Upanishads, que son especulaciones místicas y filosóficas.

También se incorpora un gran número de obras apócrifas tenidas en gran estima y que, hoy en día, son mejor conocidas y ejercen mayor influencia sobre los hindús que la literatura védica propiamente dicha.

Los Sirimiti

Smiriti que literalmente significa "lo que se recuerda" es un cuerpo de textos hindúes generalmente atribuidos a un autor, tradicionalmente escritos pero constantemente revisados, en contraste con Śrutis (la literatura védica) considerada sin nombre, que se transmitieron verbalmente a través de las generaciones y se arreglaron. Smriti es un trabajo secundario derivado y se considera menos autoritario que Sruti en el hinduismo, excepto en la escuela Mimamsa de filosofía hindú.

-Mahā Bhārata (El texto épico que incluye el texto religioso Bhagavad-gita). -Rāmāyana (la épica historia del rey dios Rāma).

-18 Puranas (‘historias') principales, y decenas de pequeños Purana -Áyur Veda habla de los conocimientos en medicina.

En el siglo VI a. JC., surgieron dos grandes disidencias hindús (Jainismo y Budismo) que discutieron algunas de las enseñanzas de los Vedas.

Pero los que permanecieron bajo la "Sanatana Dharma" ("Ley eterna" o hinduísmo) adaptaron estos a las diferentes épocas y reinterpretaron sus creencias para que correspondieran a las nuevas condiciones de vida.

Otros textos sagrados

Hay que añadir también a la literatura anterior dos grandes epopeyas que han dejado un particular sello en el alma de todo hindú. El Ramayana nos presenta al dios Vishnú, "el preservador".

En su 7º avatar (encarnación) aparece encarnado como el príncipe Rama. La misión de Rama sobre la tierra era salvar a la humanidad del mal, representado por el gobernante de los gigantes, el rey Raván.

La otra gran epopeya es el Mahabarata que tiene mayor influencia. En esta epopeya, Vishnú, en su 8ª avatar se encarna como Krishna y expone sus doctrinas en una sección llamada Bhagavad-Gita (La Canción del Señor). Esta gran obra poética ha ganado lectores por todo el mundo.

Tan sagrado consideran los hindús al Mahabharrata, que creen que leyéndolo "destruye todo pecado y crea virtudes". Y precisamente al principio, al abrirse el Mahabharata, se hace la afirmación de que el hecho de recitar una sola estrofa es "suficiente para borrar mucho de lo malo".

Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas hacia el 600 a. C. que intentan explicar la postrera naturaleza de la realidad.

-Vedas que son cuatro:

-Rig Vedá, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, probablemente antes del 700 a. C. 1.200 himnos dirigidos a varios dioses, aunque muy especialmente a Indra, dios de las tempestades y de los vientos, y a Angi, dios del fuego.

-Yajur Veda, el libro de los sacrificios. -Sama Vedá, contiene himnos. --Atharva

Veda, es el libro de los rituales.

Creencias y prácticas

Los Hindúes creen en un dios o realidad absoluta del que emanan todos los demás. Pueden adorar a ese dios abstracto e impersonal, un espíritu universal, al que denominan Brahman. También puede adorar a uno o varios dioses con formas humanas, que intervienen y ayudan a la humanidad.

Con esta variedad de creencias ¿cuál es el núcleo de sus creencias. El hindú es aquel que reconoce cuál es su deber en la vida, su dharma, y acepta la responsabilidad de sus acciones, su karma, los actos y sus consecuencias en las reecarnaciones futuras.

El hinduismo es la tradición religiosa predominante del subcontinente indio, principalmente en países como India y Nepal. Con más de mil millones de fieles, es la tercera religión más extendida en el mundo, tras el cristianismo y el islamismo.

En textos occidentales llegó a hacerse popular la tríada hindú, llamada Trimurti (‘tres formas de Dios'): los dioses masculinos Brahmā, Vishnú y Shivá), pero generalmente nadie adora a los tres dioses. Muchos hinduistas adoran a la diosa Durga (conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali), pero también a un gran número de otros dioses.

Conglomerado de diversas religiones

El hinduismo no posee fundador, no es una religión ni una filosofía sino una suma de ellas, un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición. Tradición en la que no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central. Se trataría más bien de un conglomerado de creencias procedentes de pueblos de diferentes regiones junto con las que trajeron los arios que se establecieron en el valle del Indo.

Los hinduistas llaman a aquella tradición religiosa sanātana dharma (‘religión eterna'), porque creen que no tiene principio ni tendrá fin. Según ellos ha existido durante más de 5000 años. Consideran que el hinduismo es la tradición religiosa más antigua del mundo.

El hinduismo está estructurado por varias religiones que son tan diversas como contrarias en sus formas. Dentro del hinduismo hay religiones politeístas, monoteístas, panteístas, ateas. El hinduismo carece de una doctrina única.

Cada religión sigue la suya propia: Los vaishnavas creen en un ser supremo eterno, llamado Vishnú, sin embargo, los vaishnavas gaudiyas (‘vishnuistas bengalíes') adoran exclusivamente a Krishná.

En la corriente hinduista impersonal, Dios es denominado Brahman. Todos los demás seres son su expresión, por lo que se le considera principio del universo. Esta visión puede ser llamada panteísta.

Sin embargo, la complejidad del hinduismo es tal, que difícilmente puede etiquetarse o darle una descripción. Una de sus características es la multiplicidad de dioses.

En el hinduismo hay diversidad de creencias, pero básicamente los hinduistas creen que detrás del universo visible (māyā), al que atribuyen ciclos sucesivos de creación y destrucción, hay otra existencia eterna y sin cambios. Abandonar el ciclo de reencarnaciones (samsara) y retornar al universo espiritual constituye el mayor de todos los logros para los hinduistas.

Muchos hinduistas adoran a la diosa Durga (conocida por algunos por uno de sus aspectos como Kali), pero también a un gran número de otros dioses, incluidos dioses comarcales.

Extensión el hinduismo en el Mundo

El número de hinduistas, en el mundo se eleva a más de 800 millones de personas. Son la religión mayoritaria en India 80,5% (cuna del hinduismo y su tierra sagrada), Nepal 80% que hasta hace poco el único Estado del mundo que reconocía al hinduismo como religión oficial y Bali (Indonesia) 90% . El número de hinduistas, dentro y fuera de la India, es de más de 800 millones de personas.



Existen también importantes comunidades hindúes en: Afganistán Bangladesh Bután Birmania Indonesia Malasia Omán Pakistán Sri Lanka y Tailandia, en donde son la segunda o tercera religión, según los casos, tras el islam o el cristianismo.