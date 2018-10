Las religiones y sus libros sagrados (VI): el taoísmo

(Saturnino Rodríguez).- Taoísmo es una palabra derivada de un carácter del idioma chino que se lee Tao o Dao (Romanización en Pinyin). Este término, a menudo suele ser interpretado como "vía" o "camino", más bien podría entenderse como "intuición, sensibilidad, espontaneidad, vida" o de manera más abstracta como "sentido".



El taoísmo es una filosofía de vida. Se cree que nació hacia el año 600 antes de Nuestra Era en la aldea de Kiu-Yen, en el reino de Tchu. Cuenta la leyenda que su madre, virgen, lo llevó en su seno durante más de 80 años y que lo dio a luz bajo la axila izquierda, una vez que casualmente un rayo de sol se introdujo en su boca cuando descansaba a la sombra de un ciruelo.

Los orígenes del Taoísmo

Es un sistema de filosofía de Vida basado primordialmente en el Tao Te King que la tradición atribuye al filósofo chino Lao Tsé. Sus enseñanzas parten del concepto de unidad absoluta y al mismo tiempo mutable denominado Tao, que conforma la realidad suprema y el principio cosmológico y ontológico de todas las cosas.

Lleva más de cinco mil años ejerciendo su influencia en los pueblos del Lejano Oriente. símbolo primero aparecía como motivo ornamental en la iconografía de diversos pueblos europeos antiguos como los celtas, etruscos y romanos.

La esencia de la filosofía taoísta se encuentra en el Dao De Jing, (el libro de la vía y el poder, o del camino y la virtud, entendiendo ésta como "naturaleza propia". Los temas del taoísmo como religión se fundieron en el siglo III a. C., pero no se convirtieron en un movimiento religioso organizado hasta el siglo II d.C.

Posteriormente, el taoísmo se mezcló con elementos del confucianismo, budismo y la religión folclórica. La forma concreta de religión taoísta que fue llevada a Taiwán hace unos 300 años es típica de esta tradición.

La característica más distintiva de la práctica actual es la adoración de los antepasados de uno, junto con las deidades taoístas, lo que muestra el claro elemento tradicionalista del confucianismo y el culto religioso de las creencias míticas de Asia.

Objetivo del taoísmo

El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien, a veces no se entiende ésta literalmente, sino como longevidad en plenitud.

De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales.

El gran taoísta Lin An define el camino de la felicidad de la siguiente manera: "La gran mayoría de las personas qué vacía y mal se siente, porque usa las cosas para deleitar su corazón, en lugar de usar su corazón para disfrutar de las cosas".

El Thao the Ching

Tao Te Ching, o Libro de Tao y de Te. Tao (orden del mundo) y Te (fuerza vital) es um libro de apenas 20 páginas, dividido en 81 capítulos. Nadie sabe con seguridad quién lo escribió, pero la leyenda dice que fue el filósofo Lao-Tsé, que vivió en el siglo VI a.C., siendo más o menos contemporáneo de Confúcio y es venerado como un dios por los taoístas religiosos.

Lao Tse el fundador

Laozi o Lao Tse es una figura cuya existencia histórica se debate, es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. El nombre Laozi es un título honorífico. Lao significa "venerable" o "viejo." Zi se traduce literalmente como "muchacho.

La tradición china establece que vivió en el siglo VI a. C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a. C.

Se le atribuye haber escrito el Dao De Jing o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. Su nombre personal puede haber sido Li Er, su nombre de cortesía Boyang, y su nombre póstumo fue Dān, que significa "Misterioso".

La doctrina taoísta

Su famosa obra, el Dào Dé Jing (también Tao traducido como "el camino") es un tratado místico que va de la filosofía a la espiritualidad pasando por las técnicas de buen gobierno. Es un texto que propone pensamientos para ayudar a los dirigentes a gobernar sabiamente. Junto a él, otro libro sagrado de gran aprecio para los taoístas es el Zuang Zi, que presenta una filosofía de la vida que la gente corriente puede entender y seguir.

Los seguidores del taoísmo buscan un sendero espiritual (el Tao), trazado por los antiguos pensadores chinos. Pero el Tao es más que un sendero; representa la fuente de todo lo que hay en el mundo.

El taoísta intenta conseguir la unidad con el Tao y, por tanto, las fuerzas del mundo natural. Esto implica abandonar las preocupaciones y relaciones con el mundo material para alcanzar la armonía en la propia vida y obtener la paz.

Actualmente, los pensadores taoístas distinguen dos formas de taoísmo: el taoísmo religioso, que implica la búsqueda del Tao y el culto a los dioses taoístas, y el taoísmo como estilo de vida que incluye las ideas tradicionales sobre la salud, la meditación y el ejercicio.

El Ying y el Yang

Este concepto seguramente tiene su origen en las antiguas religiones agrarias. Aunque existe en el confucionismo, es especialmente importante dentro del taoísmo. En el Dao De Jing sólo aparece una vez, pero todo el libro está lleno de ejemplos que lo explican. Los hexagramas del I Ching también están basados en esta teoría.

El yin y yang es un concepto fundamentado en la dualidad de todo lo existente en el universo según la filosofía oriental, en la que surge. Describe las dos fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y complementarias, que se encuentran en todas las cosas.

En todo se sigue este patrón: luz/oscuridad, sonido/silencio, calor/frio, movimiento/quietud, vida/muerte, mente/cuerpo, femenino/masculino.

Principios de el Ying y el Yang

1-El yin y el yang son opuestos.

2-El yin y el yang son interdependientes.

3-El yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang.

4-El yin y el yang se consumen y generan mutuamente.

5-El yin y el yang pueden transformarse en sus opuestos.

6-En el yin hay yang y en el yang hay yin.

Doctrina y práctica taoísta

-Preconiza el sometimiento del hombre al Tao, al curso etéreo de los acontecimientos.

-Promete la inmortalidad.

-Observación fundamental: Alcanzar la inmortalidad, "longevidad en plenitud", "las personas que viven en armonía con la naturaleza son inmortales".

-Reprueba La lucha armada, la resignación.

Preceptos: No matar, no beber alcohol, no mentir, no robar, no cometer adulterio.

Virtudes: Piedad filial, lealtad, bondad, sacrificio personal, plantar árboles (entregar algo a la naturaleza u otros humanos), hacer caminos (en los mismos modos que los árboles), enseñar al que no sabe.

Uno de los aspectos más relevantes del taoísmo es el aprecio por la belleza de la naturaleza como algo de más valor que el mundo material. Ven las montañas y los árboles (los pinos) como signo de inmortalidad y de longevidad.

Las deidades chinas

Entre las deidades chinas más populares están los tres dioses estrellas, representado en estatuas que no se sólo se encuentran en los templos, sino también frecuentemente en las mismas casas.

Shou Sing. dios de la larga vid - Lu Hsing, dios de la salud y Fu Hsing, dios de la felicidad.

Los rituales

Sus rituales tienen como objetivo recordar a los participantes la armonía del Tao y el equilibrio entre el cielo y la tierra y promover así la salud y la prosperidad en la comunidad. Suelen ser acontecimientos vivos y de gran colorido.

El rito más básico es la ofrenda que puede consistir en un sencillo óbolo a un altar familiar.

El taoísmo da mucha importancia a la meditación. La consideran una forma importante para desprenderse de la materia del mundo. Vaciando la mente de los pensamientos cotidianos, una persona puede alcanzar la armonía con el universo. Incluso algunas formas permiten a quien medita alcanzar la unidad con el Tao.

Junto a ella, también el ejercicio físico es para los taoístas una forma vital para mantener sanos el cuerpo, la mente y el espíritu.

Frases célebres de Lao- Tse

1-"Aquél que obtiene una victoria sobre otro hombre es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es poderoso."

2. "La travesía de mil millas comienza con un paso."

3. "El agradecimiento es la memoria del corazón."

4. "Gobierna mejor quien gobierna menos."

5. "Proyecta lo difícil partiendo de donde aún es fácil."

6. "Realiza lo grande partiendo de donde aún es pequeño."

7. "Todo lo difícil comienza siempre fácil; todo lo grande comienza siempre pequeño."

8. "El que mucho promete rara vez cumple su palabra."

9."El que proyecta muchas cosas, encuentra muchos obstáculos para realizarlas."

11-Saber que no se sabe, eso es humildad. Pensar que uno sabe lo que no sabe, eso es enfermedad.

12-La perfección del que imparte órdenes es ser pacífico; del que combate, carecer de cólera; del que quiere vencer, no luchar; del que se sirve de los hombres, ponerse por debajo de ellos.

13-Todo lo difícil debe intentarse mientras es fácil.

14- La manera de hacer es ser.

15- Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe.

16-Las palabras elegantes no son sinceras; las palabras sinceras no son elegantes.

17-Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida.

18-El sabio no enseña con palabras, sino con actos.

19-El que domina a los otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso.

Algunos templos del taoismo

En la "Montaña del Tigre y el Dragón" reconocida como cuna del taoísmo Sangqing y "La mansión donde vive el maestro del taoísmo" son lugares sagrados para el taoísmo, aparte de sus paisajes espectaculares.

La montaña de Wudang constituye uno de los principales centros del taoismo chino con su famosísismo templo taoista en la provincia de Hubei, China. Es el siglo VII, en tiempos de la dinastía Tang.

El palacio o Templo Qingyang es uno de los templos taoístas mas famosos de China y está situado en el noroeste de Chengdu, en la provincia de Sichuan.

El Templo Yuquan guan, también conocido como el Templo de la Primavera de Jade, se localiza en la zona noroccidental de Qincheng, dentro del Parque Yuquanguan.

Tiamzi el hotel de los dioses taoístas Fu, Lu y Shou (felicidad - prosperidad - longevidad) en Yanjiao (provincia de Hebei en China), a 416 metros de altitud.

Le preguntaron una vez a Alejandro Jorodowsky , famosos artista chileno de origen judío-ucraniano, nacionalizado francés, entre cuyas facetas destacan las de escritor (novelista, dramaturgo, poeta y ensayista), qué tres libros se llevaría a una ínsula desierta. Y él contestó inmediatamente: El ‘Tao The King" de Lao Tse, el ‘Tratado lógico-filosófico' de Wittgenstein y ‘Elejías de Diuno' de Rilke.