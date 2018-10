Halloween, Holywins... ¿qué se debe celebrar el 31 de octubre?

(Saturnino Rodríguez).- Halloween (contracción del inglés "All Hallows Eve", en español: «Víspera de Todos los Santos»), también conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos, es una celebración moderna resultado del sincretismo originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada Samhaín.

Se celebra internacionalmente en la noche del 31 de octubre, tanto en las familias, amistades y comunidades sobre todo del ámbito anglosajón como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino Unido, y, en menor medida, en otros lugares como España e Iberoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como en los demás países.

Hace aproximadamente unos diez años comenzó en la diócesis de Alcalá de Henares, Madrid, (España) Holywins, una divertida iniciativa que anima a los más pequeños a vestirse de sus santos preferidos y a recordar en ese día sus vidas ejemplares a través de juegos, testimonios y canciones en el día de Halloween.

Las raíces del Halloween

Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain (en gaélico "Fin de Verano") y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos el 1 de noviembre. Se trata en gran parte de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición a América del Norte durante la Gran hambruna irlandesa.

Halloween» es una forma en inglés -ya en desuso - para referirse a los santos, proveniente a su vez del anglosajón «haliga», «halga» que significa «santo», «santificar» o «consagrar». A su vez, «even» o «eve», también en desuso, designa la parte final del día, esto es, la víspera del día siguiente. Es, además, el nombre en inglés que reciben la vigilias de las fiestas litúrgicas del cristianismo.

La palabra «Halloween» es una forma acortada en lengua escocesa de la expresión inglesa Allhallow-even usada como tal por primera vez en el siglo XVI. All Hallows' Even, o también All Hallows' Eve, era el antiguo nombre en inglés de la «víspera de todos los Santos», esto es, la víspera de la fiesta cristiana del 1 de noviembre.

Aunque la mayoría de la sociedad española cree que Halloween es una fiesta estadounidense que ha "invadido" la cultura española, lo cierto es que las tradiciones que se celebran en Halloween se celebraban en España antes incluso de que existiera EE.UU. como nación.

En España, debido a su origen celta, hay un número considerable de tradiciones relacionadas con espíritus, particularmente en Galicia, siendo probablemente las más famosas las meigas y la Santa Compaña de Galicia. En Asturias, en el siglo XVIII, los niños llevaban lámparas y pedían comida a las puertas de las casas durante esa noche.

Concretamente en la actual Comunidad de Madrid se tienen registros de numerosos municipios como Ambite, Canencia, El Vellón, Estremera, Manzanares el Real, Loeches, Fuentidueña de Tajo en los que se decoraban las casas con calabazas, a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara con ojos, nariz y boca y se introducía una vela o luz dentro de la calabaza, con el objetivo de invocar espíritus protectores y asustar a la gente generando una atmósfera de terror.

En el plano gastronómico es bastante común el consumo de alimentos propios de estas fechas como: los buñuelos de viento, los huesos de santo, panellets, puches (en Getafe), natillas, sopas canas, chocolate con churros, tostones (en Ciudad Real), roscos (en Cuenca), nuhegados (en Albacete)...

El comercio ha sabido sacar partido de la fiesta, originariamente religiosa, tras las viejas tradiciones celtas al tiempo que el mundo radicalmente laico se regocijaba de la substitución de viejas tradiciones cristianas.

Niños disfrazados de santos por Holywins

¿Y qué es Holywins?

«Holywins» significa algo así como «la santidad vence» o «los santos ganan», mientras que «Halloween» - contracción de «All Hallows' Eve» - significa en origen víspera de "Todos los Santos" (1 de noviembre). Hollywins es una alternativa que nació en París en el año 2002 y cada año miles de niños y jóvenes lo celebran el 31 de octubre. La iglesia española lo celebra en lugar de Halloween y los niños se disfrazan de santos en lugar de hacerlo de brujas, diablos, muertos o zombis...

Santidad frente al tenebrismo del 31 de octubre

Con eses juego de palabras que significan «la santidad vence» la Iglesia quiere recuperar con esta fiesta el verdadero significado del "Día de Todos los Santos" que, a su juicio, está "cada vez más eclipsado por la celebración pagana de Halloween»., Ambas celebraciones se siguen en fechas: 31 de octubre y 2 de noviembre, "día de los "Fieles Difuntos".

Por ello, frente a los disfraces de los muertos vivientes que llenan las calles de las ciudades cada 31 de octubre, cada vez son más los lugares que se suman a la celebración para transmitir un mismo mensaje: «Todos estamos llamados a la santidad».

Frente a la promoción del tenebrismo de Halloween, la celebración de Todos los Santos propone a éstos como modelos luminosos de espiritualidad, caridad y dedicación a los pobres, enfermos y marginados.

Fiestas de Todos los Santos (1 de noviembre) y Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre)

La Fiesta de Todos los Santos y el día de los Fieles Difuntos - 1 y 2 de noviembre - van seguidos y con una cierta relación como se desprende de lo dicho anteriormente. Los países de Iberoamérica conservan las fuertes tradiciones de España y Portugal porque supieron "mestizar" también la tradición cristiana junto a la idiosincrasia indígena precolombina.

En el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) no se festeja sólo a los beatos o santos que están en la lista de los canonizados y que la Iglesia celebra en un día especial del año; se celebra también a todos los que no están canonizados pero viven ya en la presencia de Dios (Fieles Difuntos, al día siguiente, 2 de noviembre) . Entre ellos pueden estar nuestros parientes o aquellas personas rectas y ejemplares que conocimos. Estos no fueron canonizados, ni se les hizo una pintura o escultura, ni se les rinde culto público y, sin embargo son festejados este día.

En México, las reminiscencias prehispánicas y el sincretismo religioso han dado origen a costumbres muy peculiares y distintas en cada provincia o pueblo, conservando empero la tradicional ofrenda. Los habitantes del actual México realizaban un culto especial a sus difuntos durante el tiempo de cosechas, correspondiente al mes de agosto. Su intención era compartir con los muertos la alegría y los bienes materiales con que los había bendecido la diosa tierra.

En Colombia además de las visitas al cementerio, en lugares como Cartagena de Indias, se celebra el tintililillo, evento en el cual un grupo de chicos va de casa en casa cantando y pidiendo alimentos para hacer la comida tradicional llamada el Sancocho. En el departamento del Atlántico se celebra en esta fecha el día de "los angelitos", en la que los niños salen a pedir dulces durante el día. En Bogotá, se realizan fiestas para niños y adultos donde se reparten dulces mientras los asistentes se encuentran disfrazados.

En España, dentro de la tradición católica, se realiza una visita al cementerio donde yacen los seres queridos ya fallecidos, se reza por ellos y se dejan en recuerdo flores en las tumbas. Es tradicional en ese día comer los típicos dulces de las fiestas que son los llamados "huesos de santo" y los buñuelos.