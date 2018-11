El jesuita Olaizola, sobre su denuncia de la homofobia: "Los ecos han sido mayoritariamente positivos"

(José María Rodríguez Olaizola, sj).- Comparto como "post" una respuesta que he añadido al post de iglesia y homofobia del pasado sábado, reiterando mi gratitud porque a veces las redes puedan ser lugar de búsqueda.

Muchas gracias a tantos que habéis ido respondiendo de distintas maneras a esta reflexión a lo largo de esta semana. Disculpad que no entre a respuestas y contra-respuestas ante la cantidad de comentarios que se han ido sumando. Me sería imposible y además en muchos casos creo que lo que toca es ver la diversidad de puntos de vista y luego seguir dándole vueltas. Supongo que en muchos contextos este post habrá dado para diálogos, discusión y reflexión. Ojalá.

Entiendo y respeto que no todo el mundo comparte la misma manera de ver las cosas. Agradezco especialmente las respuestas que se centran en lo que he expresado, y no en otras cosas de las que no habla este post. Hay quien me ha dicho que no está bien borrar los comentarios negativos. No he borrado comentarios negativos. Solo algún insulto.

Sin embargo, hay algo para mí bonito y es que mayoritariamente los ecos de esta publicación son positivos, quizás porque mucha gente -comparta o no comparta lo que expreso- ha entendido lo que quiero decir. (Por poner un ejemplo de lo contrario, el eco en Twitter de aquella primera publicación tiene muchas más respuestas negativas, quizás por la dinámica del propio Twitter, y porque una frase tan contundente inmediatamente suscita reacciones de todo tipo).

Por otra parte, hay también quien pasa del tema a juzgar a la persona. Hay quien me dice que lo que estoy buscando son likes, o que hago daño a la Iglesia con este tipo de polémicas. Lo siento de veras si lo veis así. No soy ni santo ni demonio, ni un crack de la valentía (ya me gustaría) ni un pirómano en busca de exposición. Podéis creerlo o no, pero así es. Solo puedo decir que solo intento ayudar a que en distintos ámbitos haya diálogo y reflexión sobre asignaturas pendientes, intento también ser honesto con lo que pienso, ayudar como parte de la Iglesia y ser fiel. Y seguiré intentándolo.

Un abrazo.

Las polémicas son tiempo de oportunidad, si en lugar de convertirlas en motivo para el insulto se convierten en ocasión para la reflexión sobre aquello en lo que disentimos. — jmolaizola sj (@jmolaizola) 24 de noviembre de 2018