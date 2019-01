Un mes de López Obrador: cinco semejanzas entre las transformaciones actuales de México y el Evangelio de Jesús

(Ángel Arnáiz Quintana, op).- Es impresionante. Las palabras y los hechos se unen en este primer mes de presidencia efectiva de Andrés Manuel López Obrador en México y nos recuerdan sin cesar la vigencia del evangelio a quienes seguimos a Jesús.

Preferencia por los pobres

En primer lugar la preferencia por los pobres del Estado mexicano. El mandatario en la toma de posesión como presidente el 1 de diciembre pasado. sostuvo que "por el bien de todos, primero los pobres" y, también, "Vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia que nuestros pueblos mexicanos vivan bajo la opresión y la pobreza a cuestas".

Nos recuerda a Lucas 4, 18-22, el programa inicial de Jesús en la sinagoga de Nazaret.

El actual presidente lo ha repetido en este primer mes de gobierno y ahora a partir del 1 de enero de 2019 se hace realidad: Los jubilados reciben el doble de lo que recibían cada mes en años anteriores; los pueblos indígenas -15 millones de personas abandonadas a su suerte y maltratadas por las políticas anteriores- inician proyectos de desarrollo económico y social en sus comunidades que respetan y potencian sus respectivas culturas; los estudiantes de todas las edades, desde primaria a universidad, reciben becas para sus estudios; los jóvenes sin trabajo tendrán acceso a proyectos concretos que ya están aprobados en el presupuesto del año 2019 y les permitirán alcanzar una vida digna y abierta al futuro de sus vidas...





En este sentido va el rebajar los sueldos a los grandes funcionarios actuales y otros privilegios para aumentar el salario a los más pobres, algo que ha provocado escozor y fuertes quejas en especial en los administradores de Justicia, pero también en los expresidentes y otros altos excargos.

El sistema de salud tan deficiente o inexistente para los pobres en décadas anteriores ya ha iniciado su transformación en favor de toda la población. Existe el compromiso de establecer un sistema de salud de calidad en toda la nación que ya está en ejecución a partir de los ocho estados del sur y sudeste del país y que llegara a todos los estados paso a paso sin detenerse.

Acabar con la corrupción en todos sus niveles

En segundo lugar, acabar con la corrupción infiltrada en todos los órganos del país y en la población.

Por ejemplo, impidiendo el robo de combustible que se realizaba desde el interior y exterior de la empresa estatal Pemex con miles de millones en pérdidas para el Estado - el promedio de robo durante 2018 ha sido de 600 pipas o cisternas diarias de 15.000 litros de combustible cada una, y en ocasiones ha subido hasta mil cisternas diarias-.

Pero lo mismo sucedía en otras instituciones del Estado, comenzando por los propios seis últimos presidentes mexicanos.

Este es un objetivo prioritario del actual gobierno mexicano, del cual pueden lograrse notables beneficios económicos para utilizar en los planes sociales del nuevo sexenio gubernamental, como lo afirma el presidente cuando le preguntan de dónde obtendrá el dinero para tantos planes sociales como ha implementado ya..

Nos recuerda la predicación de Juan el Bautista en Lucas 3, 7-14.

Acabar con la violencia con métodos de justicia transicional

Tercero: "No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. ", dijo López Obrador en la presentación del plan de Nación 2018-2024.

La estrategia de endurecer leyes y desplegar miles de soldados, marinos y policías, como se realiza desde hace doce años, no ha funcionado. De hecho algunas corporaciones policiales se convirtieron en parte de la delincuencia, un elemento que profundizó la inseguridad.

Algo importante en esta parte del Plan de seguridad es la posibilidad de "amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas".

En el fondo se trata de un proceso de justicia transicional similar al que se aplica en países con situación de guerra o donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Estas acciones comprenden sobre todo justicia para las víctimas, reparar los daños que hayan sufrido y garantías de que no se repetirán.

AMLO, como se le llama, pone en práctica a nivel de Estado Lucas 6, 36-38, porque cree en la bondad inherente a los seres humanos que hay que dejar salir fuera y que prevalezca sobre el mal.



Realizar La Cuarta transformación del país

Cuarto, pero puede ser el primero y que envuelve a todos los demás: AMLO está convencido y ha metido al gran país de México en lo que él llama la Cuarta transformación, que es un cambio total sobre todo de mentalidad, de moral.

En numerosas ocasiones ha insistido que no se trata sólo de un cambio de gobierno, sino de un cambio de régimen. Es una manera distinta de hacer política, acabando así con los 36 años de neoliberalismo que tanto daño han hecho al país y han llevado a la pobreza y a la emigración a millones de mexicanos y mexicanas.

Los mexicanos ya han cambiado de mentalidad, dice el presidente, que es mucho más difícil que hacer una revolución, porque en este caso se puede seguir con la vieja mentalidad.

#ConferenciaPresidente Respecto al asesinato del alcalde de #Morena de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio, quien acababa de tomar posesión, AMLO comenta que le dolió mucho, que fue un acto cobarde y que se está haciendo toda la investigación al respecto pic.twitter.com/cTyVcwS9Ug — Quinto Poder (@quintopodermex) January 2, 2019





Por eso el 26 de noviembre, cinco días antes de su toma de posesión como presidente, AMLO lanzó la convocatoria para la elaboración de la Constitución Moral.

Estas son algunas de sus palabras:

"La Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país lleva como ingrediente fundamental la gran reserva de valores que distingue a la sociedad mexicana y que formarán parte de la Constitución Moral que será construida por todos".

"Se va a convocar a los ciudadanos a la elaboración de una Constitución Moral, la idea de que no sólo de pan vive el hombre, o en la idea de Martí, que decía que nos debe importar el bienestar material, pero también el bienestar del alma." (Andrés Manuel López Obrador)

• Todos los ciudadanos serán invitados a colaborar en un nuevo pacto social

• Será un gran consenso para reconstruir el tejido social, resaltando aspectos y valores en los que creemos los mexicanos

• Nuestro país cuenta con una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que serán destacados.

El mismo presidente cita ahí sin nombrarlo Lucas 4, 1-4, al mencionar la primera tentación de Jesús en el desierto y que éste vence al señalar que hay algo más que lo material de la vida.

Según el presidente, México ha tenido tres grandes transformaciones: la que promovió la independencia (16 sept. 1810 - 27 sept. 1821), la de Benito Juárez (1858 y 1872), la de la Revolución mexicana (20 de noviembre de 1910-1917). A ellas se apunta como continuadora la actual de López Obrador y de todo México (2018-2024).

Hacer renacer la esperanza viva

Un hecho importantísimo del actual gobierno de México es que está impulsando la esperanza en mucha gente de dentro y fuera de México, incluso en aquellos que se sienten escépticos de lograrla en estos tiempos de desorden mundial protagonizado por el declive de Estados Unidos y el ascenso a la hegemonía mundial de China y Rusia.

Por ejemplo, en este mes de diciembre la bolsa de valores de la capital mexicana se ha mantenido firme e incluso el pexo mexicano se ha revalorizado frente al dólar, mientras la bolsa de Wall Street en Nueva York ha tenido una caída estrepitosa de su valor. Hay accionistas que han sacado su dinero de Wall Street para invertirlo en la bolsa mexicana. Y empresas importantes ya toman posiciones para invertir en México. La Nestlé, por ejemplo, ya está iniciando la construcción de una fábrica que será la principal de todo Latinoamérica en el tratamiento del café.

A nivel popular eso se nota, se ve en los viajes que realiza López Obrador a distintos lugares de los Estados mexicanos en vuelos comerciales como un pasajero más. Sus palabras, sobre todo en la conferencia de prensa diaria mañanera - a las 7 de la mañana, después de la reunión con el gabinete de seguridad a las 6- es la principal fuente de información de la nación, promovida a través de las redes sociales y que ha dejado alicaídas a las televisiones del país.

Bueno, a mí me recuerda los primeros pasos de Jesús en Galilea después de su experiencia en el Jordán cuando le llegaban gentes de todas partes a escucharle y a que les curara, por ejemplo Marcos 1, 35-39; 2, 7-12. Claro está, las semejanzas son por los resultados, dejando aparte la identidad de las personas involucradas en directo.

Mientras que en Brasil 🇧🇷 hoy es uno de aus días más tristes, con la llegada de Bolsonaro al poder, acá en México 🇲🇽 andamos con mucha esperanza, porque AMLO lleva 31 días como presidente.



Ya nos merecíamos como país una alegría así: tener un gobierno que nos represente, digno. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) January 1, 2019