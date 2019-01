Andrea Tornielli: "La credibilidad no se reconstruye con estrategias de marketing"

(Andrea Tornielli, Vatican News).- La carta que Francisco ha enviado como signo de su cercanía personal a los obispos estadounidenses congregados en un retiro espiritual en Chicago ofrece una clave de lectura para comprender su mirada sobre la crisis de los abusos, también con vistas a la reunión de febrero en el Vaticano.

En su discurso a la Curia romana del pasado 21 de diciembre, el Papa se expresó de manera amplia, decidida y enérgica sobre este tema. Ahora, en el mensaje a los obispos de los Estados Unidos, no se detiene a examinar el fenómeno de los abusos de poder, conciencia y sexuales contra niños y adultos vulnerables, sino que va a la raíz del problema indicando un camino de salida.

"La credibilidad de la Iglesia -reconoce una vez más el Pontífice- ha sido fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero sobre todo por el deseo de disimularlos y ocultarlos". Pero es en su respuesta sugerida donde se debe buscar el punto central de la Carta.

En efecto, Francisco pone en guardia sobre confiar demasiado en acciones que parecen "útiles, buenas y necesarias", e incluso "justas", pero que no tienen "sabor de Evangelio" si tienden a reducir la respuesta al mal, visto sólo como un problema de organización.

The Editorial Director of the Dicastery for Communication, Andrea Tornielli, describes how #PopeFrancis’ Letter to the Bishops of the #UnitedStates indicates a path forward for the whole Church.https://t.co/LQNWvTUfv2