Andrea Tornielli: "Por primera vez en muchos años, todos los pastores de China están en comunión con el Obispo de Roma"

(Andrea Tornielli*).- En su discurso sobre el "estado del mundo" visto con los ojos de la Santa Sede, el Papa Francisco dedicó algunas líneas importantes a la firma del Acuerdo Provisional con la República Popular China.

Es un paso importante, porque subraya una vez más la intención de que la Santa Sede se haya comprometido durante años a un "diálogo institucional largo y reflexivo" cuyo primer resultado significativo esté representado por el Acuerdo firmado en Beijing el 22 de septiembre de 2018 por el subsecretario de Relaciones de la Santa Sede con los Estados Antoine Camilleri y el Viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Chao.

Los últimos Pontífices y sus colaboradores se han comprometido, no con un propósito político o diplomático, sino para fomentar la unidad de la Iglesia Católica en China y la unidad entre los obispos chinos y el Sucesor de Pedro, que es garantizar los elementos esenciales para la Vida de las comunidades católicas.

In a portion of his speech to the Diplomatic Corps on Monday, #PopeFrancis emphasizes the purpose of the Provisional Agreement between the Holy See and the People’s Republic of China.https://t.co/4FqdnYzC2C