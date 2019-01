(Juan José Aguirre, obispo de Bangassou).- Han llegado 3.000 mercenarios a Bakouma, reclutados en Chad y Sudán. Bakouma está a 140 km de Bangassou.

Muy bien armados. Coches nuevos, armas de guerra, logística. Hasta los trajes y las botas son nuevas. ¿Quién los ha armado y traído?

Han saqueado la misión católica la noche del 31 diciembre. Han obligado a la población a exiliarse. Antes han matado al imán de la ciudad. El párroco ha huido y salvado la vida por minutos. Miles de personas en la selva, huyendo.

Cada día hemos ido desde Bangassou para recoger familias y personas. Seguimos hoy. Los niños no acompañados, van al orfanato. El negociador venido de la Minusca les ha dado tres días para retirarse de Bakouma. Si no quieren, no sabemos qué pasará.

El jefe de los mercenarios está a 800 km y los negociadores hablaron con el jefe por teléfono satelitar. Quieren dividir Centroáfrica en dos para que los musulmanes del África central se concentren en el nuevo país. Algunos países extranjeros están apoyando con armas y logística esta posible situación.

Mientras, el ejército centroafricano sigue sin armas porque continúa el embargo de armas sobre Centroáfrica desde hace 5 años. Esperemos los días siguientes...

Es una crisis humanitaria que debe de ser conocida.