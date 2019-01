Agrelo: "Es inaceptable que la CEE pague a periodistas que justifican que se crucifique de nuevo a Jesús de Nazaret"

(Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger).- Ese escándalo tiene que terminar: cosas de hoy en la COPE: No se hablaba de emigrantes, sino del Sr. Trump, de su muro con México y de sus razones para justificarlo.

La periodista comenta que no se puede criminalizar a todo un colectivo -cosa que ha hecho el Sr. Trump-, aunque reconoce que la emigración ilegal es un problema y que hay que atajarlo. El periodista se muestra de acuerdo con lo dicho, "pero al revés", y en seguida nos da a entender que ese "pero al revés" significa que la posición de la compañera de tertulia le pareció mórbida, poco contundente, pues, si bien es verdad que no se puede "criminalizar" a todos los emigrantes ilegales, "de alguna manera, responsable, razonable, factible, hay que atajar la emigración, y, aunque los muros no son agradables, no son estéticos, no son... hay que crearlos".

Una reflexión en conciencia: La COPE, medio de comunicación de propiedad de la Conferencia Episcopal Española, es canal habitual de transmisión de ideas que, lo pretendan o no los periodistas, lo quieran o no los obispos, llevan consigo -porque los hacen razonables, porque los justifican- sufrimientos atroces para miles y miles de personas abandonadas a su suerte en los caminos de la emigración, y significarán para muchas de ellas la condena a muerte.

Los sufrimientos que hoy hacemos caer sobre los pobres, mañana caerán sobre nosotros. Mañana cosecharemos lo que hoy vamos sembrando. — Santiago Agrelo (@SantiagoAgrelo) January 5, 2019





Se me ha dicho que, "por trabajar en un país con limitaciones en el ámbito de los medios de comunicación, no comprendo plenamente la libertad de los periodistas en los medios occidentales".

Supongo que quien eso me escribió, no había entendido que ni se me ocurre cuestionar la libertad de los periodistas; lo que me resulta inaceptable es que la Conferencia Episcopal Española pague a periodistas que, en los medios de la Iglesia, razonan y justifican que se azote y se crucifique de nuevo a Jesús de Nazaret o que se profane la Eucaristía, pues de eso se trata cuando razonamos y justificamos la profanación del cuerpo de Cristo en el cuerpo de los emigrantes.

¿Permitirían los obispos españoles que en las antenas de la COPE se dijese que hay que levantar muros para que no pase la fe en Cristo? Pues por esas antenas se está diciendo, sin que nadie se inmute, que hay que levantar muros para que no pase Cristo.

Y ese escándalo tiene que terminar.