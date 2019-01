Andrea Tornielli: "Ecclesia Dei, la excepcionalidad termina"

(Andrea Tornielli, director editorial de los 'media' vaticanos).- El Motu Proprio con el que Francisco suprimió la Comisión Pontificia Ecclesia Dei atribuyendo su competencia a una sección especial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene un doble significado.

En primer lugar, el Papa recuerda que el carácter excepcional por el que san Juan Pablo II la había instituido en 1988, después de la ruptura con el arzobispo Marcel Lefebvre y de las ordenaciones episcopales que tuvieron lugar sin mandato pontificio, ha desaparecido. La Comisión debía favorecer la recuperación de la plena comunión eclesial con los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas vinculados al rito romano preconciliar, permitiéndoles mantener sus propias tradiciones espirituales y litúrgicas.

Una emergencia que ya no existe, gracias también, a la decisión de Benedicto XVI de liberalizar el uso del Misal Romano de 1962 (promulgado por San Juan XXIII antes del comienzo del Concilio). Por eso, el Papa recuerda que "los Institutos y Comunidades Religiosas que celebran habitualmente de manera extraordinaria han encontrado hoy su propia estabilidad de número y de vida". Así pues, se consolida su existencia y todas sus funciones se transfieren a la nueva sección, que, entre otras cosas, utilizará el personal empleado hasta ahora por la Comisión.

