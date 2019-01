La renovada comunicación vaticana pone la guinda a una triunfante JMJ

(Cameron Doody).- Lo adelantamos en RD, y la JMJ de Panamá lo ha demostrado una vez más. La llegada de Andrea Tornielli como director editorial del Dicasterio para la comunicación de la Santa Sede sigue suponiendo todo un acierto en términos de volver a poner en circulación un "relato vaticano" y de potenciar las palabras ya de por sí poderosas del Papa Francisco.

Claves para la cumbre anti-abusos

Nada más terminar el encuentro del Papa en Panamá con los obispos centroamericanos, Tornielli publicó una tribuna en la que explicó que en dicha ocasión Francisco había trazado "una especie de identikit del pastor, ofreciendo claves para leer la situación actual de la Iglesia".

Según explicaba el periodista italiano, al reivindicar el "sentir con la Iglesia" de San Romero Bergoglio estaba pidiendo a los obispos del mundo "que den testimonio de una Iglesia humilde y pobre, huyendo del riesgo del orgullo, de la arrogancia, de la autosuficiencia".

"Es éste, en el fondo, el modo más auténtico de acercarse al próximo encuentro para la protección de los menores en el Vaticano con los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo, que será fuertemente caracterizado precisamente por escuchar a las víctimas que sobrevivieron a los abusos y, por lo tanto, a sus heridas, de las cuales dejarnos a nuestra vez, herir", escribía Tornielli.

Tornielli: "El Papa pide a los obispos que den testimonio de una Iglesia humilde y pobre" https://t.co/ydG2RQVNMt pic.twitter.com/34B204goOf — Religión Digital (@ReligionDigit) 25 de enero de 2019





Un Papa cercano

La reunión de Francisco con los prelados centroamericanos también supuso la ocasión para otra reflexión del ex-director de Vatican Insider, en la que explicaba que otra clave para interpretar las palabras y acciones del pontífice se encontraba fuera de la Nunciatura en la que se desarrollaba el acto, en la persona de una mujer anciana que esperaba a Francisco.

"Hablando de abuelas... esta es la segunda vez que la veo", dijo el Papa en el encuentro con los obispos, tal y como recuerda Tornielli. "La vi ayer y la vi hoy, una anciana delgada de mi edad o incluso mayor, con una mitra hecha de cartón en la cabeza y un cartel que decía: 'Santidad, también las abuelas hacen lio'. ¡Una maravilla del pueblo!", seguía Francisco. Una anécdota que para Tornielli demuestra que lo que más le gusta al Papa de los viajes es "el contacto con la gente".





Francisco, preocupado por la falta de compasión en medios "católicos"

El encuentro del Papa con los jóvenes reclusos en el centro de menores de Las Garzas impulsó otro de los artículos explicativos del director de los 'media' vaticanos, quizás el más importante de la serie que publicó en estos días de la JMJ de Panamá.

En dicho encuentro con los chicos presos Francisco dio "un conmovedor testimonio de compasión y misericordia" que en sí mismo fue la glosa a palabras que Bergoglio había pronunciado de forma improvisada el día anterior, al efecto de que "me preocupa cómo la compasión ha perdido centralidad en la Iglesia, incluso en grupos católicos, o está perdiendo, para no ser tan pesimistas".

"Incluso en medios de comunicación católicos la compasión no está, el cisma, la condena, el ensañamiento, la valoración de sí mismo, la denuncia de la herejía", continuaba Francisco. "No se pierda en nuestra Iglesia la compasión y que no se pierda en el obispo la centralidad de la compasión".

"Es la 'fotografía' de una realidad que desgraciadamente está bajo la mirada de todos: la difusión incluso entre los medios de comunicación que se proclaman católicos, de la costumbre de querer juzgar todo y a todos poniéndose en un pedestal y ensañándose sobre todo con los hermanos en la fe que tienen opiniones diferentes", explicaba Tornielli, cargando con esta misma actitud "profundamente anticristiana" que además no consideraba "un fenómeno transitorio, ligado sólo a la crítica cotidiana del pontificado actual". Un análisis que se cobró aún más fuerza si cabe al complementarse con una entrevista en la edición en lengua inglesa de Vatican News.





La conversión, antídoto al ensañamiento

El encuentro de Francisco con los presos, junto con el Vía Crucis en la Cinta Costera, fue ocasión de otro de los comentarios de Tornielli. En el correccional en el "viernes de la misericordia panameña" -expresión utilizada también por el portavoz del Papa, Alessandro Gisotti- "Francisco indicaba con gestos, incluso antes con palabras, lo que significa 'conversión'", glosaba Tornielli: "es decir, mirar la realidad con nuevos ojos, desde otro punto de vista".

"Mirar la realidad desde otro punto de vista es también volver a verla, salir de la apatía y la indiferencia, intentar abrazar a los que se consideran indignos de un abrazo, como lo hizo Jesús", explicaba el periodista italiano a propósito del mensaje principal del Papa en el encuentro en la cárcel de Pacora.





Francisco, un Papa "digital"

El último comentario de Tornielli desde Panamá sobre las palabras y gestos del Papa en la JMJ lo motivó la multitudinaria vigilia en la que Francisco buscaba entre los 200.000 jóvenes presentes los 'influencer' del siglo XXI.

Bergoglio no tiene ordenador ni 'smartphone', "pero a menudo cuando habla con los jóvenes trata de anunciar el Evangelio usando el lenguaje de los nativos digitales", observaba el periodista. Habilidad y cercanía que Francisco también demostró al explicar también que la vida de Cristo "no es una salvación colgada en la nube, ni una aplicación descargable", como recordaba Tornielli.





Triunfo de la nueva maquinaria mediática vaticana

Son las claves del viaje de Panamá del Papa Francisco interpretadas por uno de sus hombres de máxima confianza, y como tal merece la pena meditarlas ahora que ha terminado una JMJ que para una parte importante de la Iglesia ha superado las expectativas.

Mientras tanto, hay que agradecer a la nueva "maquinaria" mediática del Vaticano su organización del "relato oficial" del evento, que -complementada con otras importantes contribuciones sobre las "claves de lectura" de los actos de Bergoglio por parte del portavoz del Papa, Alessandro Gisotti, o del Prefecto del Dicasterio de comunicación, Paolo Ruffini- consiguió llegar a la boca de muchos peregrinos, periodistas y observadores.