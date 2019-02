Ochocientos años después, el nuevo abrazo entre Francisco y el Gran Imán

(José M. Vidal).- En 1219, San Francisco de Asís se entrevistó en Damietta, en el delta del Nilo, con el sultán de Egipto, Al-Malik Al-Kamil, sobrino del famoso Saladino, quien acababa de lograr una clara victoria contra los cruzados que habían desembarcado en su país. San Buenaventura describió así la escena: "El sultán le pregunta: ¿por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra?" A Francisco se le saltan las lágrimas y responde: "Porque el amor no es amado". Al parecer, el sultán que nunca antes había conocido a un cristiano pacífico y devoto, le impresionó la respuesta del 'Poverello' y ambos se fundieron en un abrazo de hermanos.

Ochocientos años después, el Gran Imán de Al Azhar, Al-Tayek, y el Papa de Roma, Francisco, se funden de nuevo en un abrazo y firman un documento que pasará a la Historia de las religiones y de los pueblos. El Islam y el catolicismo firman la paz y enarbolan la rama de olivo ante el mundo, para desautorizar a los extremistas y a los que instrumentalizan la religión y matan en nombre del Dios de Abraham, del que nacieron las tres religiones del Libro.

Un documento, que obliga moralmente a las dos grandes religiones mayoritarias del mundo y que sienta los cimientos de una nueva era. Porque no habrá paz entre las naciones, sin paz entre las religiones. Y los creyentes están obligados a entenderse y a unirse como hermanos, para asegurar a la Humanidad un futuro digno y en paz, puesto en riesgo y en peligro por el individualismo, la indiferencia y la injusticia, como reza el texto.

Un documento que postula que católicos y musulmanes son hijos de Dios y, por lo tanto, hermanos. Por eso, sus respectivas religiones buscan el diálogo, el encuentro y la fraternidad. Y tras tender los puentes del entendimiento, juntas proclaman que sus credos no incitarán más a la guerra ni instarán a sus fieles con sentimientos de odio, hostilidad o extremismo.

