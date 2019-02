En Valencia, los políticos vuelven a la escuela

(José Miguel Martínez Castelló).- El colegio Sagrada Familia, Patronato de la Juventud Obrera (PJO) ha impulsado una iniciativa atípica y novedosa: entrevistar a los cuatro candidatos que aspiran a la alcaldía de Valencia con representación en la actualidad.

Dos son los motivos para llevarlo a cabo: primero, confiar y dignificar la vida política; segundo, acercar la política a la escuela.

El Papa Francisco ha insistido que la política es una de las máximas formas de caridad. Ha animado en numerosos discursos y escritos a implicarse en ella. El significado profundo de esta actividad que tiene que convertirse en vocación es la transformación de todos los ámbitos y estructuras que conforman la sociedad.

Sin embargo, y a pesar de ser conscientes de las virtudes de ella, no corren tiempos de estima política. Todo lo contrario. Hoy se acepta sin pestañear que la política es un negocio, que todos son iguales con independencia de las siglas de turno o, incluso, que en política está quien ha fracasado en los demás ámbitos profesionales.

Esta iniciativa se enraíza en nuestro ideario, ya que nuestro fundador, Gregorio Gea, no se conformó, a finales del siglo XIX, con numerosas de las injusticias que acampaban a sus anchas. Fue carpintero, y comenzó a concebir el proyecto de nuestro Patronato cuando vio que los hijos de los obreros de las calles de Valencia no tenían ninguna oportunidad. No acudían a la escuela y quiso revertir la situación, convirtiendo su taller en una escuela.

Gea fue un inconformista que quiso mejorar y transformar la realidad. La función de la política es esta misma. De ahí que consideremos importante que las personas que se postulan para dirigir la ciudad en la que vivimos, educamos, respiramos, crecemos... nos digan cómo van a mejorar y transformar las cosas.

Las entrevistas serán hechas por alumnado del colegio de primaria y secundaria. Así acercamos a las jóvenes y futuras generaciones a la política. No cabe mayor responsabilidad que revertir esa corriente de cansancio e indignación de la ciudadanía sobre la política.

Somos un centro educativo que quiere aprovechar y valorar las corrientes de cambio que pueden darse en la sociedad. Queremos escuchar las propuestas, qué, cómo y por qué se quiere desarrollar tal o cual proyecto. Queremos ser testigos de primera mano, para ser actores, protagonistas de la vida social. A menudo olvidamos que la escuela tiene que lidiar con los problemas sociales que la política quiere solucionar y, al mismo tiempo, olvida.

Las entrevistas tendrán cuatro partes. La primera será una aproximación biográfica al candidato. La segunda tratará temas de política general, tanto nacional como internacional. La tercera versará sobre las propuestas municipales, qué piensa hacer y por qué. La cuarta será más lúdica y cercana.

Queremos finalizar las entrevistas con un cariz humano, ya que las personas que deciden estar en política son de carnes y hueso, como usted, estimado lector, y como yo. Surgen de la sociedad, de nuestras aulas, no del espacio interestelar.

Tenemos una responsabilidad directa para relacionar la escuela y la política. Ambas se necesitan y el Patronato de la Juventud Obrera de Valencia quiere dar respuesta a esta realidad. Si lo conseguimos nos postularemos como un espacio de ciudadanía responsable.

La primera entrevista será este viernes 11 de febrero a Fernando Giner (Ciudadanos), la segunda el martes 19 de febrero a Sandra Gomez (Partido Socialista). Después de Sandra Gómez (Partido Socialista) faltan agendar, Maria José Catalá (Partido Popular) y María Oliver (Valencia en Comu-Podemos) y el actual alcalde Joan Ribó (Compromis").

Las entrevistas se podrán ver en la web del centro y posteriormente se les entregará a cada uno para que las puedan difundir en donde consideren oportuno.