Gracia y sal, visión y equipo: 15 años de Protestante Digital

(Protestante Digital).- Protestante Digital celebró sus 15 años en Barcelona el pasado viernes 5 de octubre, en un evento que tuvo lugar en el salón de actos de la Librería Abba.

Medio centenar de personas acudió a la celebración que sirvió para recordar los inicios del proyecto, su desarrollo y camino hasta la actualidad, y asimismo asomarse a un futuro que "será lo que nosotros queramos que sea", como expresó Juan Antonio Monroy, presidente de honor de Protestante Digital.

Amigos, colaboradores y miembros del equipo pudieron saludarse personalmente e incluso ponerse "cara", algo que no siempre es posible dado que el medio funciona íntegramente en la red y las ocasiones para poder estar juntos físicamente no se dan a menudo.

En un ambiente de cordialidad, alegría y compañerismo, el acto sirvió para dar gracias a Dios por haber hecho posible este proyecto durante todos estos años.

15 años de información protestante en la red

Pedro Tarquis, fundador de Protestante Digital y actual director general, no pudo estar presente en el acto debido a un imprevisto de última hora que le impidió viajar a Barcelona. Sin embargo envió un saludo en vídeo y luego Joel Forster -director de Evangelical Focus- leyó el discurso de Tarquis.

"La visión se hizo carne", recordaba Tarquis al citar los años previos a la fundación de Protestante Digital. "Fue Monroy quien supo recoger la visión de Dios para los medios evangélicos en España: profesional, atractivo, actual, mirando a la sociedad y no a nuestro ombligo", explica Tarquis, que quiso destacar dos aspectos de este medio: "equipo y cosmovisión bíblica".

Tarquis señaló el inmenso trabajo de muchas personas para que el proyecto se mantenga y siga adelante, y el papel de la Alianza Evangélica Española, impulsora del proyecto, de quien "hemos tenido siempre su respeto a nuestra autonomía periodística" y "su intervención siempre sabia cuando ha sido necesaria", lo que ha sido "fundamental" para que en Protestante Digital "podamos afirmar que nada humano nos es ajeno".

Tampoco Juan Antonio Monroy, otro de los fundadores de Protestante Digital, pudo participar en la celebración debido a una situación de salud que le impidió viajar. Jonatán Soriano, redactor de Protestante Digital, trajo la voz de Monroy al acto. "Muchos nos acompañaron desde su fundación, hicieron suyo el proyecto y nos estimularon a continuarlo: hoy reitero mi agradecimiento", expresó Monroy.

El veterano escritor y comunicador expresó que el crecimiento en estos años -llegando actualmente al medio millón de visitas mensuales- abre una expectativa "brillante". "Este medio puede llegar a ser una influencia de masas con fines específicos: el anuncio del un cristianismo novotestamentario y elevar la dignidad del ser humano a la altura que traza la Palabra de Dios".

Daniel Hofkamp, director de Protestante Digital, presentó la evolución gráfica del medio, anunciando que en los próximos meses se aplicará un nuevo cambio de diseño. También repasó algunos de los números: más de 18.000 noticias publicadas, 16.000 artículos de opinión, 84.000 comentarios de lectores... Y un creciente volumen de visitas, que lleva a la página a alcanzar más de 7 millones y medio de páginas vistas en los últimos doce meses. "Protestante Digital recibe visitantes de más de 190 países cada año", explicó Daniel Hofkamp.

A continuación participó Joel Forster, director de Evangelical Focus, para mostrar el avance del proyecto hacia Europa, con la creación en 2015 de este medio en inglés. Forster destacó que en estos tres años Evangelical Focus se ha convertido en un medio de referencia sobre información y opinión evangélica en el continente para otros medios, llegando también muchos países de habla inglesa como Estados Unidos o Australia.

Sal y gracia en el uso de las palabras

Sí estuvo presente en el acto Pablo Martínez Vila, uno de los fundadores de Protestante Digital, reconocido conferenciante internacional, psiquiatra y escritor. Pablo Martínez trajo una reflexión bíblica basada en un pasaje de la carta de Pablo a los Colosenses, aplicando la enseñanza al ámbito del periodismo y la comunicación.

"La prensa secular es creadora de opinión", un "púlpito", expresó Martínez Vila, y por ello "los medios cristianos somos llamados a ser punto de misión, y predicar sin sonrojo nuestros mensajes al igual que, sin rubor, lo hacen desde el ámbito secular".

"Estamos llamados a ser sal y luz", afirmó Pablo Martínez Vila. Para ello, los cristianos deben "dar la palabra con gracia sazonada con sal, dos características distintivas de la pluma del escritor cristiano", añadió Pablo Martínez.

El comunicador cristiano debe evitar caer en dos modelos comunes en el periodismo: "Aquellos que solo quieren atacar, su característica es la agresividad", que "utilizan la pluma como un dardo: carecen de gracia", sin mostrar "un corazón de empatía, una actitud que abraza".

El otro modelo a evitar es el de la escritura "como desahogo" que aunque tiene "un elemento legítimo", pero Martínez se refirió a aquellos que son "lacrimógenos: quien siempre cae en ello, es un escritor sin gracia".

En contraste, la palabra del comunicador cristiano se debe caracterizar por edificar. "La meta no es ni atacar ni un desahogo, sino construir para un fin último que no es nuestro: la colaboración con el reino de Dios", afirmó Martínez.

Los comunicadores cristianos deben ver la realidad "desde la perspectiva de Dios", para que su comunicación sea constructiva. "Una palabra sana hace una prensa sanadora", sentenció. Para finalizar, Martínez se refirió a los recursos para llevar a cabo esta labor.

"Protestante Digital no es una empresa humana: es divina. No podemos construir solo con recursos humanos", pues para ello "es necesaria la oración", el elemento "básico de cualquier proyecto cristiano. Sin oración no hay bendición", expresó Martínez Vila. El segundo medio es la "sabiduría que viene de Dios", que "no es lo mismo que la inteligencia", porque "la sabiduría tiene que ver con una forma de vivir, y en el caso de los medios cristianos, son un testimonio hacia afuera". En tercer lugar, "la colaboración" es fundamental para llevar a cabo cualquier empresa. Pablo Martínez destacó el trabajo en conjunto y el apoyo de equipo que ejemplifica Protestante Digital.

El conferenciante finalizó con una cita del teólogo y periodista Carl F. Henry: "Debemos confrontar al mundo con una ética al mundo que le haga temblar y una dinámica que le dé esperanza". UNA HERRAMIENTA PARA EL PUEBLO EVANGÉLICO Antes de terminar, Jaume Llenas, secretario general de la Alianza Evangélica Española, explicó la vinculación de Protestante Digital con la AEE, la organización que le da respaldo desde su inicio.

Protestante Digital es una herramienta "de todo el pueblo evangélico" para construir el reino de Dios, afirmó Llenas: "Hay una noticia que es la gran noticia: el crecimiento de la iglesia en la historia y en el mundo, y Protestante Digital está para contarlo cada día".

"Unidad, misión y transformación son palabras clave para la Alianza" dado que "la misión se hace posible cuando somos uno, y esto provoca una transformación en la sociedad: Protestante Digital refleja estos puntos", expuso Jaume Llenas. "Debemos pensar cómo podemos impactar con nuestro trabajo fuera de las puertas de nuestras iglesias: eso Protestante Digital lo está consiguiendo con éxito desde hace quince años", concluyó.