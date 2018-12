La Iglesia anglicana 'consagra' el cambio de género de sus fieles

(RD/AFP).- La Iglesia de Inglaterra publicó el martes una serie de orientaciones en las que alienta a sus parroquias a marcar la transición de las personas transgénero con ceremonias investidas de creatividad y sensibilidad.

"Somos absolutamente claros sobre el hecho de que cada uno de nosotros fue creado a la imagen de Dios y que todo el mundo debería ser bienvenido en su parroquia", afirmó el obispo de Blackburn, Julian Henderson.

"Estas nuevas orientaciones dan una oportunidad, arraigada en las Santas Escrituras, de permitir a las personas transgénero que vinieron de Cristo (...) marcar su transición en presencia de su comunidad religiosa", agregó.

El documento fue aprobado por la Cámara de Obispos a raíz de un moción, adoptada por el sínodo general en 2017, que reconoce la necesidad de acoger a los transgénero en el seno de la Inglesia anglicana.

"La Iglesia de Inglaterra celebra y alienta la afirmación incondicional de las personas transgénero, al mismo título que todas las otras personas, en el seno del cuerpo de Cristo", afirma el texto, alentando a los pastores "a responder a tales peticiones de forma creativa y sensible".

Estas orientaciones recomiendan asimismo a los pastores que se dirijan a las personas transgénero utilizando el nuevo nombre que hayan elegido.

Se aconseja también a los sacerdotes que incorporen los ritos utilizados en la afirmación de la fe bautismal -cuando los fieles bautizados afirman su fe- a las ceremonias para marcar la transición de género, en particular la unción con aceite.

