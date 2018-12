Naciones Unidas expresa su respaldo al trabajo del KAICIID en el área del diálogo interreligioso

(Kaiciid).- En una resolución que fomenta la promoción del diálogo interreligioso e intercultural para promover la cultura de paz, adoptada por consenso y con fecha del 10 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró el trabajo del Centro Internacional de Diálogo (KAICIID) en este campo.

La resolución reconoce las valiosas contribuciones del diálogo interreligioso e intercultural al entendimiento mutuo, la tolerancia y el respeto. También menciona su valor hacia el mejoramiento de las relaciones entre naciones y personas de diferentes culturas y orígenes religiosos. En particular, destaca su creciente importancia en el contexto de la migración global.

La Declaración del Foro sobre el Papel de los líderes religiosos en la prevención de la incitación a cometer crímenes atroces, celebrado en Fez, Marruecos, en 2015 y coorganizado por la Oficina de Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas y el KAICIID también se mencionó en la resolución. El proceso de Fez concluyó con un Plan de Acción que fue presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en julio de 2017, luego de dos años de consultas apoyadas por el KAICIID y otros socios.

