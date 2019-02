Los tres principales credos defienden un modelo de laicidad positiva que reconozca la contribución de la religión a la sociedad

(Fundación Pablo VI).- "Derechos Humanos y Libertad Religiosa" ha sido el tema del último Foro de Encuentros Interdisciplinares celebrado este miércoles en la Fundación Pablo VI.

El lugar que ocupa el derecho a la libertad religiosa dentro de los derechos fundamentales, la defensa que de éstas deben hacer los Estados y el lugar que ocupan en un Estado laico han sido los temas que se han abordado en un encuentro en el que participado representantes de las 3 principales religiones en nuestro país: Isaac Querub, Presidente de la Federación de Comunidades Judías en España; Riay Tatary Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas; y el Cardenal Lluis Martínez Sistach, Arzobispo emérito de Barcelona y Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores.

"La dimensión religiosa está en la base antropológica del ser humano", ha comenzado el Cardenal Sistach, y la base espiritual del ser humano ha sido decisiva en la construcción de la sociedad y del progreso. "No hay duda sobre la contribución de las religiones al bien social, pero existen los prejuicios", ha continuado Isaac Querub. "Hoy en día todo se pone en tela de juicio, pero los que se oponen a la religión hacen más ruido que aquellos que vivimos tranquilamente la espiritualidad". Para el representante de la Comisión Islámica en España, Riay Tatary, "la libertad religiosa es la fuente de todos los derechos" y gracias a la globalización se está favoreciendo cada vez más el conocimiento mutuo entre las religiones.

Laicidad positiva, no laicismo

¿Dónde están los problemas, entonces? En la praxis, asegura el Cardenal Sistach, en las trabas para no poder ejercer la fe libremente. Y ¿quién obra de este modo? "Las tiranías" que sustituyen las religiones por otra cosa. Esto no quiere decir que el Estado tenga que ser confesional, al contrario. El modelo que recoge la Constitución "de laicidad positiva y abierta en cooperación con otras confesiones" es el modelo actual que garantiza el derecho a la libertad religiosa. "A medida que la religión se concibe de manera positiva por su contribución a la sociedad, los Estados no son más laicistas sino laicos: la reconocen, la promueven y la tutelan". Lo anterior a la Constitución de 1978, ha confesado el purpurado catalán, pasa factura y "hoy la estamos pasando todavía un poco". La Iglesia lo que pide es libertad y una "relación de igualdad con el resto de las confesiones".

En esta línea, ¿está la Iglesia Católica en posición de privilegio con respecto al resto de las religiones con los acuerdos Iglesia-Estado?, ha preguntado el moderador del Foro, Raúl Cancio. El Cardenal Sistach considera que no, en la misma línea que Isaac Querub, el representante de la comunidad judía en España. Nosotros "no tenemos un problema de que la religión católica sea mayoritaria" porque históricamente lo ha sido en España. En la misma línea, Tatary cree que la aconfesionalidad del Estado ha permitido la igualdad.

Necesidad de diálogo

Sin embargo, ha señalado el representante de la comunidad judía en España, "hay aún mucho por andar para que en todas partes se pueda ejercer libremente la religión". Porque han existido y siguen existiendo extremismos en todas las religiones. Una de las tareas fundamentales para evitar esto es el diálogo. "Los musulmanes han convivido siempre con otras religiones y esa convivencia no se ha interrumpido nunca", manifiesta Riay Tatary. Pero igual es necesario trabajar más en el diálogo y la convivencia. En este sentido, el Presidente de la Comisión Islámica defiende la necesidad de que se imparta "la enseñanza religiosa islámica en las escuelas para evitar que los jóvenes caigan en fundamentalismos".

En el Foro ha estado presente también la Directora General de Relaciones con las Confesiones, Ana Gallego, para quien "la libertad religiosa no se proclama desde la religión, sino desde el Estado. La labor del Estado es crear las condiciones para que todas las religiones se puedan desarrollar con la máxima igualdad posible". También han participado de forma especial representantes de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Caritas, Manos Unidas, Justicia y Paz y el Foro Abraham, asociación fundada para promover el diálogo entre los diferentes credos.

El papel de la mujer

La última cuestión que se ha abordado en el Foro ha sido el papel que ocupa la mujer en las diferentes religiones. Los representantes de las 3 confesiones han abogado por la promoción de una cultura en la que se valore y se fomente la igualdad real. Una igualdad que cada vez se da más en "las generaciones nacidas en España", afirma el representante de la comunidad musulmana, Riay Tatary. Por su parte, el Cardenal Sistach ha defendido la importante labor que tiene la mujer en la Iglesia y ha concluido con esta pregunta. "Si mandaran las mujeres en los Estados, ¿habría tantas guerras?".