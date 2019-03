Religiones: Las 40 esposas del fundador de los mormones y otros "secretos"

Ni una, ni dos, ni tres. El fundador de la iglesia mormona Joseph Smith llegó a tener 40 esposas.

En un ensayo publicado en su página web, la iglesia asegura que entre sus cónyuges hubo una niña de 14 años y también algunas mujeres que ya habían contraído matrimonio.

La iglesia mormona prohibió la poligamia en 1890 y ahora excomulga a quienes la practican.

Anteriormente Smith había sido retratado como un hombre devoto y fiel a su primera esposa Emma. Sin embargo, esta no es la primera vez que la iglesia admite su poligamia.

En el texto titulado "Matrimonio plural en Kirtland y Nauvoo" se lee lo siguiente: "Joseph contrajo nupcias con esposas adicionales y autorizó a otras iglesias de los Santos de los Últimos Días a practicar el matrimonio plural".

Y continúa:

"El matrimonio plural fue difícil para todos los involucrados. Para Emma fue un doloroso tormento".

La mayoría de las mujeres tenía entre 20 y 40 años cuando Smith se casó con ellas.

La más joven fue Helen Mar Kimball, la hija de dos amigos cercanos, con quien contrajo nupcias meses antes de que ella cumpliera 15 años.

Es probable que Joseph Smith -a quienes los mormones consideran un profeta- no haya tenido relaciones sexuales con todas sus esposas, pues "algunas estaban reservadas solo para la próxima vida", explica el ensayo.

La religión mormona, cuya sede principal se encuentra en el estado de Utah (Estados Unidos), es conocida oficialmente como La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y tiene más de 15 millones de miembros.

-------------------------------------

La iglesia mormona

Ya no acepta la poligamia y excomulga a quien la practique

No permite a sus miembros fumar o beber alcohol

El té y el café también están prohibidos

El 10% de los ingresos debe entregarse a la iglesia

El sexo homosexual no está permitido

A las parroquias se les llama congregaciones

Las mujeres no pueden ser sacerdotes, pero sí misionarias

--------------------------------------

La poligamia fue muy practicada por los hombres de la iglesia durante varias décadas del siglo XIX, pero estas revelaciones han conmocionado a sus miembros.

Emily Jensen, una bloguera y editora en Farmington Utah, dijo al diario The New York Times que los mormones han hecho comentarios en redes sociales del tipo: "Esta no es la iglesia en la que crecí, este no es el Joseph Smith que amo".

Si bien la práctica de la poligamia se abandonó en 1890, el concepto se mantiene. Un hombre puede estar casado o "reservado" para más de una mujer después de la muerte, pero no al revés.

Los líderes de la iglesia aseguran que el ensayo es un intento por ser transparentes y veraces con sus miembros.

Ropa interior especial

Otros detalles relacionados con temas "secretos" y sensibles de la religión han sido revelados en ensayos publicados en la página web de la iglesia durante el último año.

Uno tiene que ver con la ropa interior blanca -una camiseta y un short- que deben usar bajo el traje con el que asistan al templo y que siempre deben mantener fuera de la vista del público.

A finales de octubre, un video inusualmente franco las describe como prendas parecidas a las que se utilizan en otras religiones, como el hábito de una monja o las túnicas color azafrán de los monjes budistas.

Los chistes relacionados con el hecho de que los mormones creen que estas prendas tienen poderes especiales son considerados ofensivos.

"No hay nada mágico o místico sobre las prendas de templo", se escucha en la grabación.

Milicias y su propio planeta

Otro ensayo asegura que los mormones crearon una milicia armada -"los danitas"- luego de que fueran perseguidos en las décadas de 1830 y 1840.

El texto, sin embargo, asegura que fue creada en un contexto en el que operaban otras milicias, de modo que los rumores sobre "una sociedad secreta de justicieros mormones" son infundados.

En el escrito también se describe cómo en 1857, un grupo de mormones emboscó y mató a 120 emigrantes, incluyendo mujeres y niños. Un crimen que se conoce como "la masacre de Mountain Meadows".

"En los últimos años, la iglesia ha hecho esfuerzos diligentes para aprender todo lo posible acerca de la matanza", dice el texto, donde también se mencionan otros hechos violentos que no habían sido admitidos anteriormente.

Una de las frases del musical de Broadway, The Book of Mormon, afirma lo siguiente:

"Creo que Dios tiene un plan para todos nosotros. Creo que ese plan implica conseguir mi propio planeta".

La popular creencia de que los mormones irán a su propio planeta cuando mueran, se aborda en el ensayo "Llegar a ser como Dios".

Allí se explica que los mormones creen que los humanos pueden llegar a ser como Dios en la eternidad, "pero la imagen caricaturesca de gente recibiendo su propio planeta" no es exactamente lo que contemplan.