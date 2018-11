'Migrantes con Derechos' exige al Gobierno acabar con las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla

La red 'Migrantes con derechos' ha reclamado este lunes en el Congreso que se desarrolle el reglamento que permitiría a los inmigrantes solicitar asilo en las embajadas de sus países de origen o de tránsito y que está pendiente desde 2009. "Es una vergüenza que desde hace casi 20 años no se haya desarrollado", han denunciado.

Dos representantes de esta plataforma, la abogada de Cáritas Española, María Segurado, y el portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes, el padre Josep Buades, han comparecido en la Comisión de Interior de la Cámara, dentro del debate sobre la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en donde se incluyen las llamadas devoluciones en caliente.

Los comparecientes han reclamado en su intervención la "derogación" de la disposición adicional décima de esta norma en la que se que establece un régimen especial de rechazo en la frontera para Ceuta y Melilla. A su juicio, esta medida supone una violación de derechos humanos porque el método de devolución que en ella se recoge "no incluye el factor tiempo", un aspecto necesario para conocer las "circunstancias personales" de la persona que cruza la valla. "Si no hay tiempo no hay garantías", han advertido.

Comparece la representación de #MigrantesConDerechos en @Congreso_Es, presentando un caso real de una devolución sumaria, reclamando la garantía del cumpimiento de derechos fundamentales en procedimientos de devolución en frontera.

- Síguelo aquí: https://t.co/c7EP8j1Xft pic.twitter.com/EomYnDVccj — SJM España (@migrantes_sj) 5 de noviembre de 2018





Así, han explicado que habría que especificar un tiempo para llevar a cabo la devolución en la frontera. Un periodo que permitiera "averiguar las circunstancias personales que han hecho a esa persona abandonar su país, su edad o si es una posible víctima de trata", entre otras materias, para determinar que se están cumpliendo con la protección que se exige a los países que han firmado los convenios internacionales en esta materia.

Para Segurado y Buades, la actual Ley de Extranjería (LEX) está bien tal y como está en la actualidad en el sentido de que hay un sistema de devoluciones adecuado, porque, según ha indicado, no están en contra de la devolución porque "España está en su legítimo derecho" en esta materia, sino que están en contra de que no haya igualdad entre los migrantes que llegan al país.

En este sentido, han señalado que la doble valla de Ceuta y Melilla reduce los espacios de derecho de las personas. Así, 'Migrantes con derechos', recuerda que quien cruza la primera valla ya está en suelo español. Sin embargo, legalmente no se aplica como tal.

"Cuando un inmigrante llega en cayuco a las costas de Canarias, aunque sea un punto no habilitado como un paso fronterizo, es identificado, algo que no pasa en Ceuta y Melilla", han denunciado desde la plataforma, en donde han insistido que "no se pueden establecer diferencias".





Los comparecientes han respondido así a las dos cuestiones planteadas por PP y Ciudadanos. Los portavoces de ambos partidos, José Alberto Martín Toledano, por parte de los 'populares', y Saúl Ramírez por los 'naranjas', han señalado la necesidad de trabajar porque los inmigrantes acudieran a pedir asilo a los pasos fronterizos existentes en las ciudades autónomas.

"No podemos enfrentar al inmigrante a algo que no puede hacer", ha indicado Segurado, en relación a las peticiones de asilo en frontera, antes de insistir en que esta situación existe en la ley pero sigue sin estar regulada. "Francamente, esto es algo para que, desde el poder legislativo se inste al Ejecutivo a cumplir con sus obligaciones", ha concluido Buades.

(RD/Ep)