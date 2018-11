Cuarenta mil personas siguen viviendo en la calle en España hoy

(Cáritas).- Un buen número de las 40.000 personas sin hogar que viven en España participaron en un flashmob simultáneo que ocupó las calles y plazas de unas 40 ciudades de todo el país para decir "basta" a la vulneración de sus derechos y reclamar voluntad política y compromiso social para erradicar el sinhogarismo.

Esta convocatoria se enmarca en las acciones de sensibilización y movilización social que las entidades sociales que promueven el Día de las Personas Sin Hogar 2018, que se celebra el próximo domingo han programado para denunciar las situaciones de vulneración de derechos, de invisibilidad y de sufrimiento que afecta a estas personas.

Bajo el lema "¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie Sin Hogar", las organizaciones promotoras de la jornada -Cáritas, Faciam (Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados), XaPSLL (Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar) y besteBI (Plataforma por la Exclusión Residencial y a favor de las Personas Sin Hogar)- urgen a toda la sociedad, a las Administraciones públicas y a cada ciudadano a poner un límite a situaciones tan dolorosas y a transformar unas políticas públicas que no favorecen el acceso y ejercicio de sus derechos humanos a las personas que carecen de vivienda.

Manifiesto

En la Campaña 2018 de este año queremos decir "basta": de vulneraciones de derechos, de invisibilidad, de sufrimiento, de vivir en la calle, de inseguridad, de agresiones, de no poder acceder a una vivienda... de no tener hogar. Y además afirmamos que "Nadie Sin Hogar es posible". Después de veintiséis años de Campaña podría vencernos el desánimo y pensar que no es así, pero sabemos que no es una fantasía, ni una ilusión, sino que es posible, pero que para ello es necesario el compromiso de las diferentes administraciones, entidades sociales y ciudadanía en general.

Es por ello que pedimos:

1) Un modelo de sociedad diferente, cuyo objetivo es el bien común y no el de unos pocos, que no se basa en el consumismo sino en el compartir, que escucha a todo el mundo, que protege y promociona, que se basa en la justicia y no sólo en lo que es legal.

2) Más vivienda social, pero mucha más. Que se garantice el derecho a la vivienda de todas las personas.

3) Políticas sociales centradas en las personas y sus derechos.

4) La vivienda no es un negocio, rechazamos el uso mercantilista de la vivienda que excluye y vulnera el derecho de muchas personas a tener un hogar.

5) Cada municipio ha de garantizar el acceso a servicios básicos para las personas que viven en la calle: comedores, duchas,...

6) Que los recursos estén adaptados al ritmo de cada persona y no al revés. Y que no estén más tiempo del estrictamente necesario en un recurso.

7) Una Renta Básica de Ciudadanía, que todo el mundo pueda tener garantizados unos ingresos mínimos. Y que sus criterios abarquen al máximo de personas.

8) Incidir en la sensibilización y la visibilización de la realidad del sinhogarismo, porque cada vez es mayor la vulnerabilidad y la desigualdad que sufrimos como sociedad, y estamos en mayor riesgo de llegar a perder el hogar.

9) A toda la ciudadanía que cuiden las expresiones y las ideas preconcebidas sobre las personas sin hogar, y especialmente a los medios de comunicación, que utilicen herramientas como las guías de estilo para no deshumanizar, sino para humanizar y concienciar de que somos personas.

10) Que el año que viene no haya nadie durmiendo en la calle en ninguno de nuestros pueblos y ciudades.