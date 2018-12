Cáritas urge a fijar un plan para salvar el planeta

(Cáritas).-Las conversaciones de la ONU sobre el cambio climático (COP 24) que van a desarrollarse a partir del próximo lunes 3 de diciembre en la ciudad polaca de Katowice deberán culminar con la aprobación de un plan para frenar el cambio climático durante la próxima década y abordar sus efectos devastadores en la vida humana, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y del agua.

Para la red internacional de Cáritas, presente en 165 países y más de 200 territorios de todo el mundo, el coste que el calentamiento global está suponiendo en términos de aumento de desastres naturales y riesgos de sostenibilidad medioambiental es ya inasumible para las comunidades más vulnerables acuciadas por la pobreza.

Limitar la temperatura global

Los delegados que participan en la Conferencia anual de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP y que se reúne por 24ª vez del 3 al 14 de diciembre en Katowice, esperan consensuar el "Libro de Normas" sobre la implementación del Acuerdo de París, adoptado en la COP21 en 2015. Además, se espera consensuar un nuevo marco para la acción mundial sobre el cambio climático, uno de cuyos artículos clave establece el objetivo a largo plazo de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados y, si es posible, a menos de 1,5 grados.

El informe de octubre del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático señala que, de seguir los planes actuales, se alcanzará un incremento de entre 3 y 4 grados en la vida de quienes son niños hoy. Cabe recordar que un calentamiento global superior a 1,5 grados dará lugar a cambios irreversibles, con la pérdida de ecosistemas y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Cáritas espera que este informe influya significativamente en las negociaciones de la COP 24.

Una delegación de Caritas Internationalis participará en las sesiones de Katowice. Entre sus miembros estará Cristina Linaje, experta del equipo de Incidencia Política y Comunicación de Cáritas Española.

Posición de Cáritas sobre el cambio climático

Ante la COP 24, Caritas pide a todos los Gobiernos que participan en las conversaciones que adopten objetivos más ambiciosos y reemplacen los combustibles fósiles con energía renovable y ecológicamente sostenible para el año 2050, a más tardar. El Libro de Normas también debe proteger los derechos humanos y hacer que las políticas climáticas nacionales estén abiertas a la participación de la gente.

"Todos los días, somos testigos de los efectos del cambio climático en las personas pobres y vulnerables de todo el mundo. La equidad, la igualdad y la justicia intergeneracional deben ser los criterios guía para las nuevas políticas climáticas", subraya Adriana Opromolla, responsable de Seguridad Alimentaria y Cambio Climático en Cáritas Internationalis.

La protección de la Casa común es, asimismo, una de las prioridades pastorales expresadas por el Papa Francisco, quien en su encíclica 'Laudato Si' señala que "la humanidad está llamada a reconocer la necesidad de cambios en el estilo de vida, la producción y el consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o lo agravan".

La adaptación, la mitigación, la resiliencia, la preparación ante futuros desastres y la reducción del riesgo de desastres son estrategias vitales para afrontar los efectos del cambio climático. Merecen un apoyo político y financiero más decidido y comprometido por parte de los Gobiernos. Como indica Opromollla, "la transformación es posible, pero se necesita voluntad política para que esto ocurra".

Los países desarrollados han prometido una aportación colectiva anual de 100.000 millones de dólares a partir de 2020 a través del Fondo Verde para el Clima. Katowice será el momento clave para que cada Gobierno muestre cuál será su contribución y cómo se aportarán esos fondos.

Diálogo sobre cambio climático

En las conversaciones de 2017, el primer ministro de Fiji, como presidente de la Conferencia de las Partes, presentó el Diálogo de Talanoa para la Ambición Climática, que codirigido por la presidencia polaca entrante, se ha ido abriendo a la participación de las comunidades. Muchos diálogos locales de Talanoa han tenido lugar en todo el mundo durante el último año. Para Cáritas, escuchar las voces de las personas más vulnerables ante el cambio climático es esencial para inspirar un proceso de toma de decisiones acertado, que esté al servicio del bien común y orientado hacia el objetivo a largo plazo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.

Cáritas alerta también sobre la necesidad de que las conversaciones de Katowice aborden la puesta en marcha de políticas agrícolas que puedan aportar soluciones a los pequeños agricultores. Estas políticas deben garantizar la seguridad alimentaria, el consumo saludable, el bienestar humano y el cuidado del medio ambiente, incluidos los enfoques agroecológicos.

Caritas Española ha publicado una reflexión sobre el cuidado de la Creación en el documento Ampliar la Mirada.

#Katowice, Poland 🇵🇱, early this morning ☀. As the 🌏 gathers here for @COP24Katowice, the 24th @UNFCCC Conference of Parties, I've high hope that decisions made will be outstanding 4 the #ParisAgreement's rulebook 📙. We need to make #history & decision-makers have that #power! pic.twitter.com/RiRvssqmnL