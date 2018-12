'Voz de los pobres', el Evangelio hecho amor entre los más necesitados

(Manolo Guallart).- Es noche fría en Valencia. La parroquia de San Francisco de Borja está cerrada ya después de la última celebración vespertina. Pero el templo no está vacío, más bien se halla en plena actividad, ya que un pequeño grupo está en oración.

Por sus hábitos identifico a consagrados de la "Misión Eucarística Voz de los Pobres" a los que se unen varios voluntarios. También participa el párroco, que bendice y realiza el envío de los allí congregados, nombrados uno a uno en voz alta, para una nueva misión en la noche.

De improviso he recibido el encargo de ser testigo con mi cámara de esta experiencia ya habitual en Valencia por el compromiso vocacional de este grupo de espíritu caritativo y compromiso social desde el evangelio concreto y vivido en primera persona.

Antes de marchar desde la parroquia, los misioneros cargan en varios vehículos bolsas con alimentos no perecederos, comida caliente recién cocinada y ropa en buen estado. Se trata de una donación concreta a personas necesitadas.

(Foto: Manolo Guallart)





Dos lugares merecen la atención nocturna de mi objetivo. En una transitada calle del centro de Valencia se concentran decenas de personas de diversa edad, raza y creencias. Tienen en común su condición social, marcada por la urgencia vital y su necesidad real: son personas de la calle, sin medios, con experiencias diversas y expectativas sin concretar.

Ya se ha creado una relación personal con muchas de esas personas que acuden varias veces a la semana a la llamada de la misericordia divina, hecha concreción por una noche más. Y allí, integrado como uno cualquiera, realizo con mi cámara varios encuadres tratando de fotografiar con la mayor dignidad cada secuencia de amor y afecto que sucede antes mis ojos y mi corazón dilatado.

(Foto: Manolo Guallart)





Un segundo espacio llama mi atención. Marcho hasta el antiguo cauce del río Turia, en una de las zonas ajardinadas y preparadas para el ocio y disfrute al aire libre. Allí abajo el frío se torna un poco más gélido, si bien voy abrigado y para mí no es un problema. Un grupo de hermanos y voluntarios ya está realizando su labor y me incorporo al grupo. Entonces me estremece contemplar que en una zona donde debería fluir agua hay varios canales secos donde personas desfavorecidas tienen ropa y mantas para pasar la noche a la intemperie.

Observo con prudencia y a cierta distancia la atención que dedican los misioneros de la noche a estas personas, donando comida, ropa y afecto. Las miradas se corresponden, hay confianza, podría decirse que hay una relación fraternal que emana de corazones abiertos al amor de Dios: cada persona tiene un nombre, un país de origen y unas necesidades concretas que al ser expresadas en voz alta ya son compromiso eucarístico.

(Foto: Manolo Guallart)





Casi tres horas después de aquella primera oración en la parroquia, la tarjeta digital de mi cámara réflex contiene experiencias espirituales que compartiré para ayudar a la difusión de esta vocación radical por los pobres. Como dice Jesús en el evangelio de San Juan, "Padre, te pido para que todos ellos estén unidos...".

Marcho a casa en silencio meditativo, comprometido con la "Misión Eucarística Voz de los Pobres", que me ha hecho un regalo inesperado en esta fría noche cercana ya la Navidad. Que sea nuestra alegría y nuestro gozo.

(Foto: Manolo Guallart)

Breve Historia de la Fundación de la Misión Eucarística Voz de los Pobres.

La Misión Eucarística Voz de los Pobres comenzó a vivir su carisma alrededor del mes de julio de 1996, en el barrio de Butantã, zona oeste de São Paulo, cuando su fundador, el Sr. Claudio Luiz Vaz, estaba yendo a Santa Misa de domingo, en la Parroquia Nossa Senhora dos Pobres, en una tarde de frío y llovizna y oyó en su corazón un irresistible convite de Dios.

Dirigiéndose al coche, con su esposa, pasó por 2 mendigos de la calle, que estaban tirados en la calzada y escuchó en su corazón la siguiente frase:

"Trae a estos hermanos una manta para cubrirlos y algo para comer". En ese momento él no paró y fue a Santa Misa. En el momento de la comunión aquella voz se sintió más fuerte.

Entonces, cuando terminó la Santa Misa volvió a casa, llamó a su hermano Antonio Carlos Vaz y le dijo lo que había ocurrido, y decidieron preparar la comida y llevar la manta para aquellos hermanos. Al entregarles las comidas y las mantas, una de las personas sin hogar, Sr. Agenor, dijo: "Dios existe y me ama, porque le dije hoy a Dios: si tú existes y me amas, tráeme hoy abrigo y comida".

Después de esto, en el día 22 de julio de 1996, un lunes, ellos comenzaron a cuidar de los pobres de la región y muchas personas se unieron a ellos en este trabajo. Iban a Santa Misa diariamente, rezaban el Rosario y llevaban alimentos y ropa a las personas sin hogar.



Finalidad

La comunidad de la "Misión Eucarística Voz de los Pobres" tiene por finalidad, asumiendo como CARISMA:

1. - La santificación de sus miembros, cuya fuente son los sacramentos, particularmente la Santísima Eucaristía y la Reconciliación, la oración personal y comunitaria, la vida en fraternidad, apertura del corazón al Espíritu Santo y la confianza en la Virgen María, la Madre del Señor.

2 .- Como participación específica en la vida y en la misión de la Iglesia católica, la Comunidad Voz de los Pobres, se propone, junto a los pobres en situación de calle, sean hombres, mujeres, niños, donde quiera que estén, a través de visitas continuas, prestar el inmediato y necesario auxilio, tanto material como espiritual. Se proponen distribuir alimentación, ropa, mantas, primeros auxilios, y transportarlos a los hospitales, si es necesario. Ayudar a los pobres a conseguir sus documentos, respetarlos en su dignidad y mostrarles, de modo concreto y sensible, el cariño y la misericordia de Dios, y que Él los ama.

3. - La Comunidad Voz de los Pobres asume el compromiso de buscar, sin miedo, los derechos de las personas pobres en situación de calle. Comprometiéndose a denunciar, con coraje, toda forma de injusticia, violencia y/o discriminación social, practicadas contra los pobres. Ser, en suma, la voz de los pobres donde ellos no siempre pueden llegar.

4 - Todas las acciones y actividades de la Comunidad Voz dos Pobres serán asumidas explícita o implícitamente, en nombre del Señor Jesucristo, acompañadas del anuncio de la Buena Nueva, esclarecidas por la enseñanza de la Iglesia. La Comunidad Voz de los Pobres quiere ser y actuar en humilde y confiada sumisión al Magisterio de la Iglesia y en plena adhesión a la fe Católica.