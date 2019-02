Augusta, de las calles de Sierra Leona al Parlamento Europeo

(Alberto López, Misiones Salesianas).- Augusta es huérfana, vivió en la calle y se tuvo que prostituir en Sierra Leona para sobrevivir. Los Salesianos la salvaron de la explotación y de la calle y ahora tiene su 'empresa' de cocina en Freetown.

Es una de las protagonistas de nuestro documental 'Love' y quisimos que contara su testimonio en Europa, pero le negaron el visado con todas las cartas de invitación, incluso del Parlamento Europeo y del Vaticano, y estuvo un mes en Costa De Marfil esperando la resolución y sin poder salir del país. La razón no la dicen, pero es porque es africana, negra, mujer, joven y pobre...

Al final, 'in extremis', el Gobierno de España (infinitas gracias) nos facilitó la posibilidad que Bélgica nos había negado. Nunca había salido de Sierra Leona y en menos de tres semanas estará en 7 países y montará 13 veces en avión.

La ha recibido el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha emocionado a los eurodiputados y es feliz ante cualquier cosa que ve y que jamás hubiera imaginado (una escalera mecánica, un ascensor, un lavavajillas... por decir algo sencillo).

Siempre tiene frío y echa de menos comer arroz y picante, pero su viaje está siendo tan agotador como rico en experiencias y fructífero en oportunidades gracias también a Jorge Mario Crisafulli, a Misiones Salesianas y a Don Bosco International, así que contaré su historia porque mañana la presidenta de Malta y el miércoles el Papa Francisco también escucharán su testimonio y su gran lección de vida.

I salute the work of Salesians of Don Bosco in Sierra Leone reintegrating girls from the street. I praise the courage and resilience of Augusta Ngombu-Gboli who embodies the fight for the dignity of human trafficking survivors. pic.twitter.com/leRPfNBEQo