Francisco, a los jóvenes lituanos: "No permitáis que el mundo os haga creer que es mejor caminar solos"

(Jesús Bastante).- El Papa de las sorpresas no tardó en saltarse el protocolo. Nada más salir del santuario de la Misericordia, y antes de encontrarse con los jóvenes lituanos, el Pontífice ordenó a la comitiva detenerse ante una carpa donde una decena de enfermos aguardaban, postrados en sus camas, una palabra, un bendición, un gesto del Papa.

Lo hizo todo: se acercó, bajó del jeep, habló con las familias y bendijo a todos y cada uno de los enfermos, carne de Cristo, causa de misericordia. Después, se dirigió a la plaza de la catedral, donde decenas de miles de chicos y chicas ofrecieron su calor, y su color, al Papa venido del otro mundo. Jóvenes que luchan, que esperan, que no desfallecen.

Fue una jornada alegre, pletórica de emoción, risas, música y ganas de cambiar el mundo. Francisco contemplaba, entre admirado y divertido, las reacciones de los jóvenes. Los mismos que, en apenas unas semanas, esperan que del Sínodo de la Juventud salgan propuestas que reenganchen a la Iglesia con sus ansias e inquietudes.

Mónica y Jonás mostraron su experiencia vital. Mónica, cuya abuela murió por causa de la fe, y cuyo padre la golpeaba de joven, a ella y a su madre. "Estaba enfadada con ella porque no se divorciaba". "Mi padre intentó suicidarse y empezó a beber, mi madre recogía las botellas y con ello nos daba comida", explicó la joven, quien trató de evadirse con el alcohol y las malas compañías. "Dentro de mí crecía el odio".

Todo, hasta que Mónica encontró respuestas en la fe, también para dejar de odiar a su padre. Aunque, hace cinco años, él se suicidara. "Sin conocer a Jesús, difícilmente hubiera podido seguir sola". "Aun cuando veo que todo se oscurece, sé que Jesús está en la barca de mi vida", confesó la joven.

Por su parte, Jonás narró su experiencia, marcada por la enfermedad y por el matrimonio. Poseedor de una enfermedad autoinmune, se refugió en la fe y en las palabras de compromiso de su matrimonio para seguir.

"Estar al lado de otra persona para seguir el mismo camino, las mismas dificultades.... ¿Cuándo es importante estar acompañado de alguien?". Hoy, a sus 35 años, Jonás ha superado su enfermedad. Tras los testimonios, y antes de las respuestas del Papa, varios bailes regionales.

Después de escuchar el testimonio de Móniao y Jonás, que el Papa recibió "como un amigo" que espera "releer vuestras historias y descubrir en ellas el paso de Dios... porque Dios pasa siempre por nuestras vidas", Francisco quiso responder.

"Vosotros habéis experimentado situaciones que os derrumbaban, incendios de los que parecía que no hubierais podido reponeros", dijo el Papa. "No bajásteis los brazos". " También la libertad de vuestra patria está construida sobre aquellos que no se dejaron intimidar por el terror y la desventura", señaló.

"La vida, el modo de ser y la muerte de tu papá, Mónica; tu enfermedad, Jonás, os podría haber devastado... Y, sin embargo, estáis aquí, compartiendo vuestra experiencia con una mirada de fe, haciéndonos descubrir que Dios os dio la gracia para aguantar, para levantaros, para seguir caminando en la vida", agradeció Bergoglio.

Un testitmonio que es posible gracias "a las personas que se cruzaron en vuestras vidas, gente buena que os nutrió de su experiencia de fe". En el caso de Mónica, su madre, su abuela y la parroquia franciscana. Porque "nadie puede decir yo me salvo solo, estamos todos interconectados, en red. Somos parte de un pueblo".

También Jonás, que encontró en su esposa "la razón para luchar, para seguir, para vivir". A los dos, y a toda la juventud lituana, Francisco hizo una solemen petición: "No permitáis que el mundo os haga creer que es mejor caminar solos. No cedáis a la tentación de ensimismaros, de volveros egoístas o superficiales ante el dolor, la dificultad o el éxito pasajero".

Porque "lo que le pasa al otro, me pasa a mí", vayamos contra la corriente de ese individualismo que aísla, que nos vuelve egocéntricos y vanidosos, preocupados solamente por la imagen y el propio bienestar".

"Nuestra verdadera identidad supone la pertenencia a un pueblo. No existen identidades "de laboratorio", ni identidades "destiladas", señaló Bergolio, quien abogó por conocer "la belleza y también el cansancio, y muchas veces el dolor de pertenecer a un pueblo. Aquí radica nuestra identidad, no somos personas sin raíces".

A la vez, el Papa destacó la importancia de la oración para seguir hacia adelante. "¿De qué otro modo batallaríamos contra el desaliento ante las enfermedades y dificultades propias y ajenas, ante los horrores del mundo?".

Citando el trabajo de Mónica con los niños discapacitados, Francisco recordó que "ver la fragilidad de otros nos ubica, nos evita vivir lamiéndonos las propias heridas". "Cuántos jóvenes se van del país por falta de oportunidades, cuántos son víctimas de la depresión, el alcohol y las drogas. Cuántas personas mayores solas, sin nadie con quien compartir el presente y miedosas de que vuelva el pasado".

"Vosotros podéis responder a esos desafíos con vuestra presencia y con el encuentro entre vosotros y los demás", clamó Francisco, quien invitó a "arriesgar en el "cara a cara" con los otros". Aunque "creer en Jesús implica muchas veces dar saltos de fe en el vacío, y eso da miedo".

"Sed valientes. Seguir a Jesús es una aventura apasionante, que llena nuestra vida de sentido, que nos hace sentir parte de una comunidad que nos anima y acompaña, que nos compromete a servir", culminó el Papa, animando a los jóvenes a "formar parte de la revolución a la que Él nos invita: la revolución de la ternura".

"Lo más peligroso -advirtió- es confundir el camino con un laberinto: ese andar dando vueltas por la vida, sobre sí mismos, sin atinar por el camino que conduce hacia adelante. No seáis jóvenes de laberinto, del cual es difícil salir, sino jóvenes en camino.

No tengáis miedo a decidiros por Jesús, a abrazar su causa, la del Evangelio".

Discurso del Papa en su encuentro con los jóvenes



Muchas gracias Mónica y Jonás por vuestro testimonio. Lo he recibido como un amigo, como si hubiéramos estado sentados juntos, en algún bar, contándonos cosas de la vida, mientras tomamos una cerveza o un "gira" después de haber ido al "Jaunimo teatras".

Pero vuestras vidas no son una obra de teatro, son reales, concretas, como las de cada uno de los que estamos acá, en esta hermosa plaza situada entre estos dos ríos. Y quizá todo esto nos sirva para releer vuestras historias y descubrir en ellas el paso de Dios... porque Dios pasa siempre por nuestras vidas.

Como esta iglesia catedral, vosotros habéis experimentado situaciones que os derrumbaban, incendios de los que parecía que no hubierais podido reponeros. Tantas veces este templo fue devorado por las llamas, se derrumbó y, sin embargo, siempre hubo quienes decidieron volver a levantarlo, no se dejaron vencer por las dificultades, no bajaron los brazos. También la libertad de vuestra patria está construida sobre aquellos que no se dejaron intimidar por el terror y la desventura. La vida, el modo de ser y la muerte de tu papá, Mónica; tu enfermedad, Jonás, os podría haber devastado... Y, sin embargo, estáis aquí, compartiendo vuestra experiencia con una mirada de fe, haciéndonos descubrir que Dios os dio la gracia para aguantar, para levantaros, para seguir caminando en la vida.

¿Cómo se derramó en vosotros esta gracia de Dios?

A través de personas que se cruzaron en vuestras vidas, gente buena que os nutrió de su experiencia de fe. Mónica: tu abuela y tu mamá, la parroquia franciscana, fueron para ti como la confluencia de estos dos ríos: así como el Vilna se une al Neris, tú te sumaste, te dejaste llevar por esa corriente de gracia. Porque el Señor nos salva haciéndonos parte de un pueblo. Nadie puede decir "yo me salvo solo", estamos todos interconectados, "en red". Dios quiso entrar en esta dinámica de relaciones y nos atrae hacia sí en comunidad, dando pleno sentido de identidad y pertenencia a nuestra vida (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6).

También tú, Jonás, encontraste en otros -en tu esposa y en la promesa hecha el día del matrimonio- la razón para seguir, para luchar, para vivir. No permitáis que el mundo os haga creer que es mejor caminar solos. No cedáis a la tentación de ensimismaros, de volveros egoístas o superficiales ante el dolor, la dificultad o el éxito pasajero. Volvamos a afirmar que "lo que le pasa al otro, me pasa a mí", vayamos contra la corriente de ese individualismo que aísla, que nos vuelve egocéntricos y vanidosos, preocupados solamente por la imagen y el propio bienestar.

Apostad por la santidad desde el encuentro y la comunión con los demás, atentos a sus necesidades (cf. ibíd., 146). Nuestra verdadera identidad supone la pertenencia a un pueblo. No existen identidades "de laboratorio", ni identidades "destiladas". Cada uno de nosotros conoce la belleza y también el cansancio, y muchas veces el dolor de pertenecer a un pueblo. Aquí radica nuestra identidad, no somos personas sin raíces.

También los dos recordáis la presencia en el coro, la oración familiar, la misa, la catequesis y la ayuda a los más necesitados; son armas poderosas que el Señor nos da. La oración y el canto, para no encerrarse en la inmanencia de este mundo: al suspirar por Dios habéis salido de vosotros mismos y habéis podido contemplar con los ojos de Dios lo que os pasaba en el corazón (cf. ibíd., 147); practicando la música os abrís a la escucha y a la interioridad, os dejáis impactar de tal modo en la sensibilidad y eso es siempre una buena oportunidad para el discernimiento (cf. Sínodo dedicado a los Jóvenes, Instrumentum laboris, 162). Es cierto que la oración puede ser una experiencia de "batalla espiritual", pero es allí donde aprendemos a escuchar al Espíritu, a discernir los signos de los tiempos y a recuperar las fuerzas para seguir anunciando el Evangelio hoy. ¿De qué otro modo batallaríamos contra el desaliento ante las enfermedades y dificultades propias y ajenas, ante los horrores del mundo? ¿Cómo haríamos sin la oración para no creer que todo depende de nosotros, que estamos solos ante el cuerpo a cuerpo con la adversidad? "¡Jesús y yo, mayoría completa!", decía san Alberto Hurtado. Y el encuentro con él, con su palabra, con la eucaristía nos recuerda que no importa la fuerza del oponente; no importa que esté primero el "Žalgiris Kaunas" o el "Vilnius Rytas", no importa el resultado, sino que el Señor está con nosotros.

También a vosotros os ha sostenido en la vida la experiencia de ayudar a otros, descubrir que cerca nuestro hay gente que lo pasa mal, incluso mucho peor que nosotros. Mónica: nos has contado de tu tarea con niños discapacitados. Ver la fragilidad de otros nos ubica, nos evita vivir lamiéndonos las propias heridas. Cuántos jóvenes se van del país por falta de oportunidades, cuántos son víctimas de la depresión, el alcohol y las drogas. Cuántas personas mayores solas, sin nadie con quien compartir el presente y miedosas de que vuelva el pasado. Vosotros podéis responder a esos desafíos con vuestra presencia y con el encuentro entre vosotros y los demás.

Jesús nos invita a salir de nosotros mismos, a arriesgar en el "cara a cara" con los otros. Es verdad que creer en Jesús implica muchas veces dar saltos de fe en el vacío, y eso da miedo. Otras veces nos lleva a cuestionarnos, a salir de nuestros esquemas, y eso puede hacernos sufrir y dejarnos tentar por el desánimo. Pero, sed valientes. Seguir a Jesús es una aventura apasionante, que llena nuestra vida de sentido, que nos hace sentir parte de una comunidad que nos anima y acompaña, que nos compromete a servir. Queridos jóvenes, vale la pena seguir a Cristo, no tengamos miedo a formar parte de la revolución a la que él nos invita: la revolución de la ternura (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 88).

Si la vida fuera una obra de teatro o un videojuego estaría acotada por un tiempo preciso, un comienzo y un final donde se baja el telón o alguien gana la partida. Pero la vida mide otros tiempos, la vida se juega en tiempos parecidos al corazón de Dios; a veces se avanza, otras se retrocede, se ensayan e intentan caminos, se cambian. La indecisión pareciera que nace del miedo a que caiga el telón, a que el cronómetro me deje fuera de la partida, o a que no pueda pasar de nivel en el juego. En cambio, la vida es siempre caminar buscando la dirección correcta, sin miedo a volver si me equivoqué. Lo más peligroso es confundir el camino con un laberinto: ese andar dando vueltas por la vida, sobre sí mismos, sin atinar por el camino que conduce hacia adelante. No seáis jóvenes de laberinto, del cual es difícil salir, sino jóvenes en camino.

No tengáis miedo a decidiros por Jesús, a abrazar su causa, la del Evangelio. Porque él nunca se va a bajar de la barca de nuestra vida, siempre va a estar en el cruce de nuestros caminos, jamás va a dejar de reconstruirnos, aunque a veces nos empeñemos en incendiarnos. Jesús nos regala tiempos amplios y generosos, donde hay espacios para los fracasos, donde nadie tiene que emigrar, pues hay lugar para todos. Muchos querrán ocupar vuestros corazones, inundar los campos de vuestras aspiraciones con cizaña, pero al final, si le entregamos la vida al Señor, siempre vence el buen trigo.