El Papa denuncia los "cantos de sirena" que se esconden detrás de los "rebrotes" de xenofobia

(Jesús Bastante).- Tras la multitudinaria misa en Kaunas, Francisco quiso recordar, en el Angelus, a las víctimas de la "destrucción definitiva del Gueto de Vilna", de cuyo horror se cumplen 75 años, y en cuyo Monumento rezará esta tarde el Papa.

Los justos siempre son perseguidos por los ímpios, señaló Francisco. "El impío tiene la pretensión de creer que su fuerza es la norma de la justicia", busca "someter a los más frágiles, usar la fuerza en cualquiera de sus formas: imponer un modo de pensar, una ideología, un discurso dominante, usar la violencia o represión para doblegar a quienes simplemente, con su hacer cotidiano honesto, sencillo, trabajador y solidario, expresan que es posible otro mundo, otra sociedad".

"En el impío, el mal siempre intenta aniquilar el bien", denunció el Papa, quien recordó el "aniquilamiento de miles de hebreos" en Lituania a manos de los nazis. "El pueblo judío pasó por ultrajes y tormentos. Hagamos memoria de aquellos tiempos, y pidamos al Señor que nos dé el don del discernimiento para detectar a tiempo cualquier rebrote de esa perniciosa actitud, cualquier aire que enrarezca el corazón de las generaciones que no han vivido aquello y que a veces pueden correr tras esos cantos de sirena".

Museo de las Víctimas del Genocidio en Vilna

Así, el Papa advirtió de la tentación del afán de la primacía. "Cuántas veces ha sucedido que un pueblo se crea superior, con más derechos adquiridos, con más privilegios por preservar o conquistar". ¿Cuál es el antídoto? "Hacerse el último de todos y el servidor de todos; estar allí donde nadie quiere ir, donde nada llega, en lo más distante de las periferias; y sirviendo, generando encuentro con los últimos, con los descartados".

"Si el poder se decidiera por eso, si permitiéramos que el Evangelio de Jesucristo llegara a lo hondo de nuestras vidas, entonces sí sería una realidad la globalización de la solidaridad", soñó Bergoglio, quien rogó a la Virgen que "nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestra entrega allí donde nos necesitan, en la colina donde habitan los últimos, donde es preciso la atención delicada a los excluidos, a las minorías, para que alejemos de nuestros ambientes y de nuestras culturas la posibilidad de aniquilar al otro, de marginar, de seguir descartando a quien nos molesta y amenaza nuestras comodidades".

Tras el rezo de Angelus, y después de agradecer la preparación y acogida en este país, el Papa puso su pensamiento "en la comunidad judía", anunciando su visita para rezar delante del Monumento a las Víctimas del Gueto en Vilna, en el 75 aniversario de su destrucción. "Que el Altísimo bendiga el diálogo y el compromiso común por la justicia y la paz".

