El Papa llega a Letonia, segunda etapa de su viaje por el Báltico

(Jesús Bastante).- Francisco ya ha aterrizado en Riga. La capital de Letonia recibió al Papa a las 7,20 horas, con algo de lluvia, en la segunda etapa del viaje del Pontífice al Báltico, que estará marcado por el diálogo ecuménico (apenas 400.000 de los dos millones de habitantes del país son católicos), y los mensajes a la población rusa del país, más de un tercio del total.

Francisco fue recibido en la sala VIP del aeropuerto por un grupo de niños, quienes acogieron al Papa ataviados con trajes típicos, y con cantos de la tierra con el salterio. Raimonds Vējonis, presidente del país, acompañó al Pontífice, y juntos se dirigieron al Palacio Presidencial de Riga para la ceremonia oficial de bienvenida. El país ha declarado la visita fiesta nacional.

Esta noche, antes de retirarse a descansar, el Papa quiso saludar a los fieles que le han acompañado en las inmediaciones de la Nunciatura, con gritos y cantos. "Buenas noches. Gracias por vuestra cercanía, ¡y gracias por vuestra alegría!". "Mañana salgo para Letonia. Muchas gracias por vuestra acogida, por la calurosa acogida", subrayó el Papa, invitando a los allí presentes, en su mayoría jóvenes, a rezar un Ave María antes de descansar.

Antes, Francisco se encontró con los jesuitas lituanos. Según Spadaro, presente en la reunión, se trató de un acto "alegre, profundo y perspicaz" con sus hermanos de la Compañía en Vilna.

