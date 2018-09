El Papa pide a los jesuitas bálticos "discernimiento" para advertir contra los "infiernos" de la vida moderna

(C.D./Vatican News).- Vaya donde vaya, el Papa Francisco siempre busca un hueco para encontrarse con sus hermanos jesuitas. También en su visita al Báltico, donde la noche de este domingo se vio en Vilna con una veintena de jesuitas de la Provincia de Lituania, entre ellos jesuitas de origen lituano procedentes de los Estados Unidos y cuatro obispos. A ellos Bergoglio les hizo una petición especial: que empleen el "discernimiento espiritual" para sacar a los que lo necesiten de los "infiernos" de la existencia humana.

"El Santo Padre nos recordó la necesidad de usar el discernimiento espiritual en cualquier acción pastoral de los jesuitas", ha declarado el padre Tadeusz Cieślak a Vatican News. "Esto es muy importante. Dijo que un jesuita con buen discernimiento ni siquiera se perderá en el campamento de diablo. Esto no significa alardear, sino más bien no perder de vista a Cristo, que también descendió a los infiernos, a los infiernos de la existencia humana".

"El Santo Padre ha dicho varias veces durante el día que el hombre también encuentra castigos, persecución, que hay ideologías que lo oprimen; también encuentra la muerte", prosiguió Cieślak. "En estas situaciones de penuria, de tragedia, nosotros, como jesuitas, también debemos actuar no porque seamos buenos psicólogos o educadores, sino porque somos aquellos que viven el Cristo".

"También Él descendió al infierno de la existencia humana, para arrebatarle al hombre del inframundo como tal, y darle la salvación. Éste es el sentido del discernimiento, su propósito", explicó el jesuita.

"Aún hoy, no sólo en la época de la Segunda Guerra Mundial, de la opresión soviética, encontramos situaciones en las que el hombre encuentra 'su infierno' y se encuentra en el submundo", finalizó el religioso. "Debemos discernir, debemos buscar también al hombre que vive en este tipo de situaciones y llevar la esperanza de Cristo de manera concreta, ayudando a los afligidos, a los oprimidos, a los que se encuentran en prisión, a los que huyen de la persecución".

#PopeFrancis with the #Jesuits of #Lithuania #Latvia and #Estonia among them 3 Jesuit bishops. Wonderful meeting. Joyful at the beginning but now also very deep and insightful. pic.twitter.com/OQrxU05Xo8