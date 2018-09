Francisco anima a las religiones a "construir una fraternidad que no sea de 'laboratorio'"

(C.D./Aica).- Las religiones, con su profundo respeto por la persona y su vocación como parte de la Casa Común, tienen mucho que ofrecer en la lucha contra la "lógica del dominio y control" del paradigma tecnocrático. Lo ha afirmado el Papa Francisco en un mensaje a los participantes en el Foro Interreligioso G20, que se celebra en Buenos Aires, del 26 al 28 de septiembre, a los que ha invitado de forma urgente "a un nuevo diálogo sobre cómo estamos construyendo nuestra sociedad, en la búsqueda de un desarrollo sostenible y convencidos de que las cosas pueden cambiar".

El mensaje, fechado el 6 de septiembre de 2018, fue difundido en el acto de apertura del Foro que tuvo lugar esta mañana en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería argentina, donde también se exhibieron videomensajes del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el secretario general de la Alianza Bautista Mundial, Elijah Brown. El tema del Foro es "Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y sostenible: la contribución de las religiones para un futuro digno".

El foro fue organizado por G20 Interfaith Forum Association, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir) y el proyecto latinoamericano "Ética y Economía" (Creas-Pidesone). Incluirá presentaciones, mesas redondas y sesiones de grupos de trabajo que se llevarán a cabo de manera simultánea en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y en el Hotel Sheraton de Retiro.

Tendrá más de 100 expositores entre los que se destacan Rowan Williams (presidente de Christian AID, obispo emérito y teólogo anglicano), el cardenal Pedro Barreto (vicepresidente de la Conferencia Episcopal del Perú y vicepresidente de la Repam), Katherine Marshall (Georgetown University, Washington), Cole Durham (cofundador y profesor del Centro de Estudios Internacional de Derecho y Religión -ICLRS- Brigham Young University, BYU), Augusto Zampini (sacerdote católico, teólogo de Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano).

Asimismo, participan Chris Ferguson (presidente de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, CMIR), Gabriela Michetti (vicepresidenta de la Nación Argentina), Claudio Epelman (Congreso Judío Latinoamericano, CJL), el Metropolita Emmanuel [Adamakis] de la Iglesia Ortodoxa Griega de Francia, rabino David Saperstein (ex embajador de la Comisión de Libertad Religiosa del gobierno de los Estados Unidos).

Mensaje del Santo Padre

Saludo con afecto a los organizadores y participantes en el Foro Interreligioso G20, que tiene lugar este año en Buenos Aires. Estas conferencias interreligiosas, en el marco de las reuniones de la Cumbre del G20, aspiran a ofrecer a la comunidad internacional el aporte de sus distintas tradiciones y experiencias religiosas y filosóficas para iluminar aquellas cuestiones sociales que nos preocupan hoy de modo especial.

En estos días de intercambio y reflexiones, se proponen profundizar en el papel de las religiones y su aporte específico en la construcción de un consenso, para un desarrollo justo y sostenible que asegure un futuro digno para todos. Ciertamente, los desafíos que tiene que afrontar el mundo en estos momentos son muchos y muy complejos. Nos enfrentamos actualmente a situaciones difíciles que no solo afectan a tantos hermanos nuestros desamparados y olvidados, sino que amenazan el futuro de la humanidad entera. Y los hombres de fe no podemos quedar indiferentes ante estas amenazas.

Pensando en las religiones, creo que más allá de las diferencias y puntos de vista distintos, un primer aporte fundamental al mundo de hoy es el de ser capaces de mostrar la fecundidad del diálogo constructivo para encontrar, entre todos, las mejores soluciones a los problemas que nos afectan a todos. Un diálogo que no significa renunciar a la propia identidad, sino estar dispuestos a salir al encuentro del otro, a comprender sus razones, a ser capaces de tejer relaciones humanas respetuosas, con el convencimiento claro y firme de que escuchar al que piensa de modo diferente es ante todo una ocasión de enriquecimiento mutuo y de crecimiento en la fraternidad. Porque no es posible construir una casa común dejando de lado a las personas que piensan distinto, o aquello que consideran importante y que pertenece a su más profunda identidad. Hay que construir una fraternidad que no sea de "laboratorio", porque «el futuro está en la convivencia respetuosa de las diferencias, no en la homologación de un pensamiento único teóricamente neutral».





Ante un mundo en el que se afirma y se consolida un paradigma de desarrollo de tipo tecnocrático, con su lógica de dominio y control de la realidad en favor de intereses económicos y de beneficio, pienso que las religiones tienen un gran papel que desempeñar, sobre todo gracias a esa "mirada" nueva sobre el ser humano, que viene de la fe en Dios creador del hombre y del universo.

Cualquier intento de buscar un auténtico desarrollo económico, social o tecnológico, ha de tener en cuenta la dignidad del ser humano; la importancia de mirar a cada persona a los ojos y no como un número más de una fría estadística. Nos mueve la convicción de que «el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social». Ofrezcamos por eso una manera nueva de mirar a los hombres y a la realidad, ya no con afán manipulador y dominante, sino con respeto de su propia naturaleza y de su vocación en la creación entera, porque «siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde».

Queridos amigos: deseo renovar una vez más, y ante esta asamblea tan cualificada, mi llamamiento a proteger nuestra casa común mediante la preocupación por toda la familia humana. Una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre cómo estamos construyendo nuestra sociedad, en la búsqueda de un desarrollo sostenible y convencidos de que las cosas pueden cambiar.

Permítanme terminar recordando una vez más que todos somos necesarios en esta labor, y que podemos colaborar todos juntos como instrumentos de Dios para proteger y cuidar la creación, aportando cada uno su cultura y su experiencia, sus talentos y su fe.

Y, por favor, les pido que recen por mí.