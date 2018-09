El Papa reivindica el arte como "fuente de paz" en un mundo "desgarrado por el egoísmo"

El Papa Francisco ha enviado un saludo a los Patrons of the Arts in the Vatican Museums, una asociación de benefactores que desde 1982 se dedica a promover la conservación de la vasta y única colección de arte custodiada en los Museos Vaticanos.

Con ocasión del 35 aniversario de la Asociación, el Papa agradece a sus dirigentes "el bien que hacen" y la "generosidad" de todos estos años, la cual ha contribuido enormemente - puntualiza en el mensaje - "a la restauración de numerosos tesoros artísticos que se conservan en los Museos Vaticanos" continuando así una tradición que abarca siglos e imitando "los hechos de quienes ingresaron a la historia de la Iglesia a través de la puerta del arte".

El arte como "vía maestra" para acceder a la fe

"El arte, en la historia, ha estado solo en segundo lugar después de la vida de dar testimonio del Señor" escribe el Pontífice, asegurando que ha sido y es "una vía maestra que permite acceder a la fe más que muchas palabras e ideas". En este sentido, el Papa asegura que "el arte comparte con la fe el mismo camino: el de la belleza".

Francisco también les ha dicho que "la belleza del arte" es buena para la vida y crea comunión: "porque une a Dios, al hombre y a la creación en una sola sinfonía; porque conecta el pasado, el presente y el futuro, porque atrae al mismo lugar e involucra en la misma mirada a gente diferente y pueblos distantes".

Al contemplar el arte redescubrimos las cosas importantes de la vida

Por último, el Papa Francisco les ha expresado que celebrar su aniversario significa "recordar gratamente" todo el camino recorrido hasta ahora, pero también "renovar la conciencia de preservar esta belleza" que es "tan beneficiosa para el hombre".

"Contemplar el gran arte, expresión de fe - ha concluido - nos ayuda en particular a redescubrir lo que importa en la vida", pues el arte "representa una necesidad universal" que en medio de este mundo en el que se palpa el egoísmo y la lógica del poder, "es fuente de armonía y de paz".

(RD/Vatican News)

Francisco, hoy, con patronos de los museos vaticanos