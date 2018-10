El Papa nombra a cinco matrimonios en el dicasterio de Familia

El Papa Francisco nombró a tres matrimonios como nuevos miembros y a otros dos como consultores del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Serán así cinco más las parejas que asistan la labor de este importante servicio de la Santa Sede para la Iglesia universal en estas áreas.

No es la primera vez que el Santo Padre elige a matrimonios para este dicasterio. El Pontificio Consejo para la Familia, uno de los estamentos del Vaticano con los que se conformó el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, ya contaba con 19 matrimonios de distintas partes del mundo entre sus miembros.

Según informa un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, los nuevos matrimonios miembros del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida son "los ilustres esposos:

Piotr y Aleksandra Brzemia BONAREK (Polonia), profesores en Cracovia, respectivamente, de Biología en la Universidad Jagellónica y de Derecho canónico en la Universidad Pontificia Juan Pablo II; Daniel y Shelley EE (Singapur), del International Ecclesial Team del Movimiento Worldwide Marriage Encounter; Luis JENSEN y Pilar ESCUDERO de JENSEN (Chile), miembros del Instituto de la Familia de Schoenstatt.

Los nuevos matrimonios consultores son "los ilustres esposos: Léon BOTOLO MAGOZA y Marie-Valentine KISANGA SOSAWE, fundadores y responsables de la Communauté Famille Chrétienne (Rep. Democrática del Congo): Emmanuel y Marie Gabrielle MÉNAGER, fundadores y presidentes del Theology of the Body European Center (Francia)".

El Santo Padre también ha nombrado a numerosos laicos provenientes de distintas partes del mundo para ser miembros y consultores del dicasterio.

Los nuevos miembros laicos incluyen a personas provenientes de Brasil y Estados Unidos.

A continuación la lista de los restantes miembros designados por el pontífice para ser miembros y consultores del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

Miembros

Los nuevos miembros laicos son "los ilustres señores: Dr. Roberto FONTOLAN, Director del Centro Internacional de Comunión y Liberación (Italia); Dr. Moysés Louro de AZEVEDO FILHO, Fundador y Moderador General de la Comunidad Católica Shalom (Brasil); Dr. Laurent LANDETE, de la Communauté de l'Emmanuel (Francia); el profesor Marco IMPAGLIAZZO, presidente de la Comunidad de Sant'Egidio (Italia); Dra. Geneviève Amélie Mathilde SANZE (República Centroafricana), miembro del Consejo General del Movimiento de los Focolares - Obra de María; al Dr. Manfred LÜTZ, Jefe de Psiquiatría del Hospital Alexanier Infirmary en Colonia (República Federal de Alemania); el profesor Robert CHEAIB (Líbano), profesor de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Facultad Pontificia Teresianum; Laura PALAZZANI, profesora de Filosofía del Derecho en la Libera Universitá Maria Santissima Assunta Libre - LUMSA de Roma (Italia); Prof. Helen M. ALVARÉ, profesora de Derecho en la Escuela de Derecho de Scalia Law School della George Mason University School of Law (Estados Unidos de América); Prof. Franco NEMBRINI, pedagogo y autor de programas educativos para jóvenes (Italia); y el Dr. Javier BORREGO BORREGO, abogado del Tribunal de Cuentas de Madrid (España)".

Los cardenales Gérald Cyprien LACROIX, Arzobispo de Quebec (Canadá); Mario Aurelio POLI, arzobispo de Buenos Aires (Argentina); y João Braz de AVIZ, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.

También Mons. Wilton Daniel GREGORY, Arzobispo de Atlanta (Estados Unidos de América); Mons. Joel PORTELLA AMADO, Obispo Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro (Brasil); y el P. Gianfranco GHIRLANDA, S.I., profesor emérito de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana (Italia)".

Consultores

Los nuevos consultores laicos son "los ilustrísimos señores: Guilherme VAZ, miembro del Comité Ejecutivo del Catholic Council of India (India); el profesor Luigino BRUNI, profesor de Economía Política en la Libera Università Maria Santissima Assunta de Roma (Italia); la Dra. Maria Emmaus VOCE, Presidenta del Movimiento de los Focolares - Obra de María (Italia); la Sra. María Ascensión ROMERO ANTÓN, miembro del Equipo Responsable del Camino Neocatecumenal (España); el Prof. Giuseppe NOIA, Presidente de la Asociación Italiana de Ginecólogos Obstétricos Católicos y Director del Hospice Perinatal en el Policlínico Gemelli (Italia); el Prof. Thomas W. HILGERS, Fundador y Director del Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction (Estados Unidos de América); Paul METZLAFF, Responsable de la Catequesis, Jornada Mundial de la Juventud y Nuevos movimientos en la Oficina de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Alemana (Alemania); Malcom HART, Director de la Oficina de Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal Australiana (Australia); la Dra. Clare JIAYANN YEH, fundadora y directora de la Oficina Pastoral para el Matrimonio y la Familia de la Conferencia Episcopal Regional China (Taiwán); Prof. Carmen PEÑA GARCÍA, profesora de Derecho Matrimonial en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Comillas de Madrid (España); Ana María CELIS BRUNET, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile (Chile)".

Los demás consultores nombrados hoy son Mons. Matteo VISIOLI, Subsecretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Italia); Mons. Pierangelo SEQUERI, Decano del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia (Italia); Mons. Jacques SUAUDEAU (Francia), Asistente espiritual de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas;Mons. Robert W. OLIVER (Estados Unidos de América), Secretario de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores; Luis Felipe NAVARRO MARFÁ (España), Rector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz; Jan BALIK, fundador del Servicio Pastoral Juvenil en la República Checa (República Checa); Roberto COLOMBO, profesor de Neurobiología y Genética humana en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma (Italia).

También nombró consultores a los siguientes miembros del clero: P. Ulrich RHODE, S.I. (Rep. Federal de Alemania), profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana; P. José GRANADOS, de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María (España), Vicedecano y Profesor del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia; P. Fabio ATTARD, S.D.B. (Malta), miembro del Consejo General de Salesianos con responsabilidad para la Pastoral Juvenil; y Sor Giovanna Maria COLOMBO, de la Comunidad Loyola (Italia), profesora de Derecho Canónico en el Seminario Mayor St. Augustin y juez del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Bamako (Mali).