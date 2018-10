Papa, a los jóvenes: "Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar"

(José M. Vidal).-Fiesta del Papa con los jóvenes y los padres sinodales que participan en el Sínodo. Una fiesta con mensaje, claro. En su intervención Francisco invitó a los jóvenes aser coherentes, a escuchar a los abuelos, a luchar contra el populismo que "cierra los corazones y las manos" y, sobre todo, a ser libre y "no dejarse comprar, seducir o esclavizar".

Jóvenes de los cinco continentes, reunidos en el aula Pablo VI con el Papa Francisco, celebran uan fiesta con los padres sinodales. El Papa entra en el aula, aclamado y se sienta en una silla entre ellos, mientras en el escenario se desarrollan diversos números artísticos.

La primera es una coreografía de bienvenida a los padres sinodales y al Papa, que representa diversas situaciones vitales de los jóvenes en la actualidad.

Tres presentadores anuncian el acto, en el que desfilarán por el escenario del teatro la vida de los jóvenes del mundo, con sus alegrías y sus penas, sus éxitos y sus heridas.

El presentador principal, el actor Giovanni, va dando paso a los distintos testimonios de diferentes chicos de diversas partes del mundo.

El primero, un chaval que pasó por diversos centros penitenciarios. "Un capellán creyó en mí y, con su ayuda, salí de la cárcel y empecé un nuevo camino"

Diversos trabajadores de una cárcel italiana explican sus esfuerzos por la reinserción.

Una jóven le pregunta al Papa: "¿Dónde puedo encontrar la valentía para salir adelante?"

Tras ella, otro testimonio de otro joven, que pregunta a los padres sinodales si se les ha pasado por la cabeza "si un día, de repente, pueden perderlo todo". Ésa fue su experiencia, porque el chaval procede de Irak y tuvo que huir del ISIS.

Una nueva canción, interpretada por una cantante italiano, Giovanni Carcamo, que ganó el festival de San Remo y que se acompaña al piano.

La joven Valentina cuenta su historia de adicción a Internet.

Tras una exhibición de hip-hop, el testimonio de Claudio, un chaval que sufrió bulling en la escuela y cayó en el mundo de la droga y de la transgresión. Y salió gracias a una comunidad que lo abrazó incondicionalmente. "Ya no siento la necesidad de beber o drogarme para ser feliz".

El conductor presenta a Dario Urbano, un joven que perdió de niño a su padre y se metió en el mundo de la pornografía, que lo destruyó, hasta que salió de esa dependencia. "No eres libre para ver a las personas sin desnudarlas".

A continuación se proyecta un video con las experiencias vocacionales de varias novicias. Y, tras las novicias, un joven cuenta su dura experiencia de paro. Hasta que le ofrecieron un trabajo en una fábrica de armas y le ofrecieron el puesto, un buen sueldo y un contrato fijo. Pero "una voz dentro de mí me decía que no aceptase".

Ana cuenta, en español, su experiencia con un joven enfermo de cáncer. "Dios ha elegido esta cruz para tí, porque quiere hacerte santo".

Una muchacha de 23 años de Siria, que vive en un campo de refugiados del Líbano. "El odio y la muerte lo destruyen todo...

Tras la chica siria, el testimonio de un cura ecuatoriano. Quería ser químico y bailarín, pero Dios lo llamó y se hizo sacerdote.

Desde Colombia presentan un video sobre un proyecto de biodiversidad realizado por niños.

Para dar paso al discurso del Papa, varios jóvenes plantean preguntas a Francisco.

Intervención del Papa improvisada

"Aquí tengo las preguntas. Las respuestas las darán los padres sinodales. Si yo diese las respuestas, anularía el Sínodo"

"Las respuestas deben ser de todos y sin miedo"

"La primera respuesta es que hagan ustedes el camino. Sean jóvenes en camino. Caminos que miran al horizonte, siempre mirando hacia adelante y no sentados en el sofá"

"Los jóvenes que están siempre en el sofá terminan jubilándose a los veintipocos años"

"Uno se encuentra a sí mismo en el caminar y en la búsqueda del bien y de la belleza"

"Otra palabra que me ha impresionado es la coherencia de vida"

"Hago un camino, pero con coherencia de vida"

"Cuando ven una Iglesia incoherente, que lee las bienaventuranzas y, después, cae en el clericalismo más principesco y escandaloso, les entiendo"

"Seguid el camino de las Bienaventuranzas en vuestras vidas, no el camino de la mundanidad ni el del clericalismo"





"Pero también vosotros tenéis que ser coherentes en vuestras vidas"

"El verdadero poder es servir; lo demás es egoísmo, dominar a los demás, hacerlos esclavos. El poder es para hacer crecer a la gente"

"Ustedes no tienen precio. No son mercancía en venta. Por favor, no se dejen comprar, no se dejen seducir, no se dejen esclavizar por las colinizaciones ideológicas"

"Ustedes no tiene precio. Tienen que decir: No estoy a la venta, soy libre'"

"Dos cosas para terminar, de lo cual han hablado y los padres sinodales también lo harán"

"La primera es sobre la utilización de Internet. La interconexión digital es rápida y segura, pero si uno se acostumbra a esto terminarás con una familia en la mesa cada uno con su móvil, hablando con otras personas, sin una relación concreta y real"

"Todo camino para ser seguro debe ser concreto"

"Ninguno de los testimonios que han dado hoy eran abstractos. Eran concretos todos"

"Si Internet los hace líquidos, déjenlo"

"Esta concreción también ha de darse en la acogida"





"Han puesto muchos ejemplos concretos de acogida"

"Hoy, está de moda el populismo, que cierra no sólo los corazones, sino también las manos"

"Populismo que no tiene nada que ver con lo popular. Lo popular es la cultura de cada pueblo...El populismo es lo contrario. Es la cerrazón y, cuando estamos cerrados, no se va adelante"

"Esta mentalidad se vence con el abrazo, con la acogida, con el diálogo, con el amor, la palabra que abre todas las puertas"

"Cada uno de ustedes ha de hacer un camino concreto en la vida. ¡Qué bella esa foto con tu abuelo! Tal vez esa fotografía ha sido el mensaje más hermoso de esta tarde"

"Hablen con los abuelos. Ellos son las raíces para que ustedes puedan dar frutos"

"Si el árbol no tiene raíces, no da frutos. Todo lo que en el arbol florece viene de lo que está enterrado"

"Y así se convertirán en raíces para otros"

"Hablen con los abuelos y con los ancianos y ellos les harán felices"

Y el Papa se despidió de los presentes y se fue a sus labores.