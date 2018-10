El Papa pide que se rece el rosario para "oponerse a los ataques del diablo que quiere dividir la Iglesia"

(José M. Vidal).-En la catequesis de la audiencia dominical, el Papa Francisco, preocupado por la actual situación eclesial, invita, de nuevo a los fieles a rezar el rosario y la oración a San Miguel para "oponerse a los ataques del diablo que quiere dividir la Iglesia". En la catequesis reitera la doctrina del matrimonio, pero invita "a no condenar" a los que fracasan en el intento de vivir casados para siempre.

Algunas frases de la catequesis del Papa

"El Evangelio de este domingo nos ofrece la palabra de Jesús sobre el matrimonio"

"El pasaje se abre con la provocación de los fariseos que preguntan a Jesús si es lícito a un marido repudiar a su propia mujer"

Jesús redimensiona la prescripción mosaica diciendo: 'por la dureza de vuestro corazón él escribió para vosotros esta norma'"

"Se trata de una concesión...pero que no corresponde a la intención originaria del Creador"

"Y Jesús retoma el Libro del Génesis"

"En el proyecto originario del Creador no hay un hombre que se casa con una mujer y, si las cosas no funcionan, la repudia. No"

"Hay un hombre y una mujer llamados a reconocerse, a completarse, a ayudarse a vivir su matrimonio"

"La enseñanza de Jesús es muy clara y defiende la dignidad del matrimonio, como unión de amor que implica la fidelidad"





"Un amor de donación recíproca sostenido por la gracia de Cristo"

"Jesús no admite el repudio ni todo lo que puede llevar al naufragio de la relación humana"

"Lo hace para confirmar el diseño de Dios"

"La Iglesia, madre y maestra que comparte las alegrías y las penas de las personas, por una parte no se cansa de confirmar la belleza de la familia como nos fue enseñada por la Escritura y por la Tradición; y al mismo tiempo, se esfuerza por hacer sentir concretamente su cercanía maternal a los que viven la experiencia de relaciones rotas o que siguen adelante de una forma sufriente y dolorosa"

"El amor herido puede ser sanado por Dios a través de la misericordia y el perdón"

"Por eso, a la Iglesia, en estas situaciones, no se le pide sólo y rápidamente la condena"

"Al contrario, frente a tantos dolorosos fracasos conyugales, se siente llamada a vivir su presencia de caridad y de misericordia, para reconducir a Dios los corazones heridos"

Saludos tras el ángelus

"Hoy, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, dirijo un saludo especial a los fieles reunidos en el santuario de Pompeya para la tradicional Súplica, presidida en esta ocasión por el cardenal Mario Zenari, Nuncio en Siria"

"Renuevo la invitación a rezar el rosario a diario durante el mes de octubre, concluyéndolo con la antífona 'Bajo tu amparo' y la oración a San Miguel Arcángel, para rechazar los ataques del diablo que quiere deividir la Iglesia"