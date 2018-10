Francisco, a Donald Wuerl: "Estoy orgulloso y te agradezco tu nobleza"

El Papa Francisco aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Washington, en los Estados Unidos, presentada por el Cardenal Donald W. Wuerl. El purpurado ya había presentado su renuncia por primera vez hace unos tres años, a la edad de 75 años.

En una carta enviada al purpurado, publicada en el sitio de la arquidiócesis, el Santo Padre reconoce en la petición de renunciar al cargo, "el corazón del pastor que, ampliando la mirada para reconocer un bien mayor que pueda beneficiar a la totalidad del cuerpo (cf. Evangelii gaudium, 235), favorece acciones que sostienen, estimulan y acrecientan la unidad y la misión de la Iglesia por encima de todo tipo de división estéril sembrada por el padre de la mentira, el cual, tratando de herir al pastor, no quiere otra cosa que la dispersión de las ovejas (cf. Mt 26, 31)".

"Tienes suficientes elementos -añade Francisco- para `justificar' tu acción y distinguir entre lo que significa encubrir crímenes o no ocuparse de los problemas, y cometer algún error. Sin embargo, tu nobleza te ha llevado a no usar esta vía de defensa. De esto estoy orgulloso y te agradezco. Así, evidencias la intención de poner en primer lugar el Proyecto de Dios con respecto a cualquier tipo de proyecto personal, incluyendo lo que podría ser considerado como un bien para la Iglesia. Tu renuncia es signo de disponibilidad y docilidad al Espíritu que sigue actuando en su Iglesia".

Al aceptar la renuncia, el Papa pide al Card. Wuerl que permanezca "como Administrador Apostólico de la Arquidiócesis hasta el nombramiento" de su sucesor.

Y concluye: "Querido hermano, hago mías las palabras del Sirácides: "Ustedes que temen al Señor, confíen en él: no perderán su recompensa" (2,8). Que la Santísima Virgen te proteja con su manto y la fuerza del Espíritu Santo te dé la gracia de saber de qué modo puedes seguir sirviéndolo en este tiempo nuevo que el Señor te dona".

El cardenal Wuerl, en una declaración publicada en el sitio web de la arquidiócesis, afirma por su parte: "Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, aceptó la renuncia ofrecida por primera vez el 12 de noviembre de 2015, cuando cumplí 75 años. Estoy profundamente agradecido por su sincero compromiso con el bien de la Arquidiócesis de Washington y estoy también profundamente conmovido por sus amables palabras de comprensión. La decisión del Santo Padre de proporcionar un nuevo liderazgo a la Arquidiócesis, puede permitir que todos los fieles, clérigos, religiosos y laicos, se concentren en la sanación y el futuro. Permite que esta Iglesia local siga adelante. Una vez más, por eventuales errores de juicio en el pasado, pido disculpas y pido perdón. Mi renuncia es una forma de expresar mi gran y constante amor por ustedes, pueblo de la Iglesia de Washington".

(Rd/Vatican News)

