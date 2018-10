Omella, ante los abusos: "Tenemos que afrontarlos con humildad y valentía"

(Jesús Bastante).- "Nos duele el tema y doy gracias a Dios como el Papa ha tomado el tema para solucionarlo y para acompañar a las víctimas. Es un tema que tenemos que afrontar con humildad y valentía". El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, protagonizó este mediodía el briefing postsinodal, que tuvo a los casos de abusos en la Iglesia como principal argumento.

Así, tras reconocer que éste es un tema que se ha abordado en varias sesiones, Omella destacó "el modo en el que el Papa está afrontando el escándalo de los abusos es una bendición. Su esfuerzo por sanar estas heridas y estar cerca de las víctimas es de gran importancia".

Preguntado por la realidad española, apuntó que "no tengo datos y tampoco soy sociólogo, veo que hay casos, pero no salen casos masivos. Si salen hay que abordarlos, No sé la razón. Quizá porque vivimos en una sociedad más abierta en materia de sexualidad, la formación en los seminarios, cómo se ha abordado en la familia...".

Cardenal Omella: La #Iglesia debe poder contar con los #jóvenes. Por eso es tan importante la sinergia entre jóvenes y ancianos que vemos en el #Synod2018: nos ayuda a abrirnos al mundo, como nos pide el #PapaFrancisco. #Synod2018Live pic.twitter.com/uAA2ntvtNc — Vatican News (@vaticannews_es) 13 de octubre de 2018





"Me ha impresionado que el Papa está siempre con nosotros, como uno de nosotros. Es bello ver la pluralidad de la Iglesia, y la comunión entre los jóvenes y los padres sinodales", apuntó el purpurado, quien añadió que "la Iglesia debe poder contar con los jóvenes. Por eso es tan importante la sinergia entre jóvenes y ancianos que vemos en el Sínodo: nos ayuda a abrirnos al mundo, como nos pide el Papa Francisco".

"Como pastores, hemos de ser coherentes para poder ser creíbles ante los jovenes . En este sentido, el ejemplo que nos da el Papa es extraordinario", añadió Omella, quien insistió en que Francisco "nos escucha con gran atención, y esto es muy importante para nosotros. Dedica el mismo cuidado a todos: cardenales, obispos y jóvenes. Mira siempre a los ojos y llega al corazón".

Por su parte, el cardenal Napier subrayó que en la actualidad "hemos experimentado un gran progreso en lo referente a la transparencia económica en el Vaticano". Sobre el futuro de la Iglesia, el purpurado pidió "superar la visión eurocéntrica", para lo que "debemos explicar con claridad lo que sucede en África, también en la Iglesia. Es importante que nuestra historia sea narrada de modo completo".

En este sentido, "la presencia de los jóvenes en el Sínodo es muy significativa, hablamos mucho. En África numerosos jóvenes buscan a Jesús y lo encuentran gracias a la Iglesia. Sentimos especialmente los temas de la migración y la explotación de los recursos".

Finalmente, la joven mexicana Corina Fiore clamó por "una Iglesia que no se raje ante la adversidad, que nos rindamos ante los escándalos, las guerras, las persecuciones forzadas, inmigraciones violencia, desórdenes...".

"Todos estos temas los estamos tratando, Estamos buscando reflejar la realidad de los jóvenes, sin categorías ni razas, sin distinguir creyentes y no creyentes", subrayó Fiore, quien pidió "que la Iglesia sea el ‘trending topic' de la caridad. Necesitamos el servicio, la caridad... A veces nos llamamos cristianos y no queremos al Papa, y vemos gente de fuera que sí creen en el Papa. Es algo muy importante para los jóvenes".

Card. Napier: Actualmente, con el #PapaFrancisco, hemos experimentado un gran progreso en lo referente a la transparencia económica en el #Vaticano. Creo que los periodistas deberían estar más atentos a estos elementos positivos. #Synod2018live pic.twitter.com/G3hBTHaIO0 — Vatican News (@vaticannews_es) 13 de octubre de 2018