Filoni: "Es importante comprender cómo el concepto de misión ha madurado con el tiempo"

Será: "Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo", el tema del octubre misionero extraordinario deseado por el Papa Francisco para el año próximo, centésimo aniversario de la Carta apostólica del Papa Benedicto XV: "Maximum Illud" que cambió la actitud misionera de la Iglesia. Habló Fabrizio Meroni del PIME, en ocasión de la presentación, esta mañana de la Jornada misionera mundial el Domund- de este año.

El p. Meroni subrayó también la relación entre el Sínodo por Amazonia y el octubre misionero extraordinario 2019: el Papa de hecho desea que ellos representen la única pasión de la Iglesia por la evangelización.

Una Jornada, recordó el Card. Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los pueblos, para la cual, vista la concomitancia con el Sínodo sobre los jóvenes, publicó el 20 de mayo un mensaje intitulado: "Juntos a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos".

El Card. Filoni lo recordó con las primeras palabras del mensaje: "Queridos jóvenes, junto a vosotros deseo reflexionar sobre la misión que Jesús nos ha confiado", Francisco subrayó a los jóvenes que cada vida es una misión, es una vocación. Y que todos son protagonistas de la misión de la Iglesia es el anuncio del Evangelio hasta los extremos confines del mundo. Confines no sólo geográficos, subrayó. "Muchos son todavía los pueblos que no han recibido el primer anuncio- los dos tercios de la población mundial, según las estadísticas- pero son muchas las comunidades donde se necesita de una segunda obra de evangelización. La tarea de la Iglesia, por lo tanto, no ha terminado".

Es importante, afirmó además el card. Filoni, solicitado también por la pregunta de un periodista, "entender cómo el concepto de misión haya madurado en el tiempo dentro de la Iglesia". Por una actitud de tipo casi "colonial" a una propuesta respetuosa de la cultura y de la identidad de cada pueblo. "No al proselitismo, sí al testimonio y anuncio de Cristo guiado por el amor hacia el Señor y hacia las personas". Y recordó las palabras de S. Pedro cuando invita a: "dar razones de vuestra esperanza".

Presentación en el Vaticano del Domund 2018





El prefecto también precisó cuánto el Evangelio, a través de la Iglesia, sea una "riqueza para los territorios donde llega en términos también sociales, en escuelas, hospitales y en términos de educación al diálogo y a la convivencia pacífica". En muchas partes del mundo, subrayó luego, nacieron y están creciendo las jóvenes Iglesias que siempre más están tomando conciencia de ser ellas mismas misioneras para sus territorios. Con el apoyo de la Iglesia universal y, concretamente, de la Congregación para la Evangelización de los pueblos.

La Jornada, dijo Mons. Giampietro Dal Toso, presidente de las Pontificias obras misioneras, es también el momento cúlmen del apoyo. A través de dos modalidades, explicó Mons. Del Toso: ante todo la oración, porque la fe es siempre un don de Dios y a través de un colecta de ofertas durante las celebraciones eucarísticas del domingo cuando se celebra la Jornada. La obra misionera tiene de hecho necesidad también del apoyo concreto para poder ser llevada adelante.

En lo que se refiere a la colecta de fondos, Mons. Dal Toso dijo como las nuevas Iglesias locales sean alentadas hacia una transparencia administrativa y al buen uso de las contribuciones financieras recibidas. A una pregunta sobre los éxitos de esta colecta, el presidente de las Pontificias Obras Misioneras, afirmó que este corresponde a la tendencia del sentido de pertenencia de las personas a la Iglesia y a la fe. La secularización en tantas sociedades llevó a un flexión de las ofertas, pero, precisó, también algunos países europeos han notado recientemente un crecimiento. Las ofertas durante las Misas no son las únicas formas de colectas y se está estudiando también la utilización mayor de las posibilidades puestas a disposición de internet.

(RD/AsiaNews)